Héctor Vargas, DT del Marathón: "Nosotros debemos saber dónde estamos parados"

San Pedro Sula, Honduras.

El Marathón emprendió este lunes en horas del mediodía el viaje a Torreón para enfrentar este miércoles al Santos por el juego de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

El primer enfrentamiento finalizó 6-2 el pasado miércoles en el estadio Olímpico.

Héctor Vargas, entrenador del Monstruo Verde, afirmó previo a abordar el avión que tratarán de sacar un buen resultado ante el cuadro mexicano.

Los verdolagas estarán arribando a eso de las 8:00 pm a la ciudad de Torreón. El martes harán el reconocimiento del estadio Corona y el partido será este miércoles a las 7:00 pm.



¿ A despedirse con buen resultado?

Esa es la idea. Yo pensé que no iban a venir todos los titulares. Le metieron cuatro goles a Toluca, Santos es buen equipo y nosotros debemos saber dónde estamos parados. Queremos ir preparando de a poquito lo que se nos viene a nivel local.



¿Cómo han recibido en el interior del equipo las lluvias de críticas?

Eso lo tenés que tomar de acuerdo a quién habla, hay muchos que no tienen nada. El aficionado a veces es impetuoso con respecto a sus pensamientos. Este equipo dos años atrás no llegaba a los 26 puntos, ahora tenemos 29 puntos de promedio en los cuatro campeonatos que tenemos y todavía faltan fechas por disputar. Los números no se tienen que olvidar, fuimos campeones después de nueve años. No hay que ser demasiado extremistas.



Antes de enfrentar a Santos había apoyo y después...

Ahí está el resultado contra Honduras Progreso, cuando salí la gente me aplaudió y también a los jugadores. Había más gente de Marathón que de Honduras Progreso, ahí está todo dicho.



¿Caue Fernandes por qué no viajó?

Está lesionado. Tiene un rotura fibrilar pequeña. Hizo un esfuerzo grande, lo paramos para que pueda llegar bien al resto del campeonato.



¿Cuál es el objetivo real del Marathón en Torreón?

Ganar.



Vio y escuchó lo que dijo Diego Vázquez (DT del Motagua) que cada quien acumula el karma.

No miré nada, la verdad. Ahí estamos tranquilos, pensando en lo nuestro. Hay cosas que uno debe pensar.



¿Cómo encarar este juego con Santos?

Vamos a tratar de ver cómo duramos los 90 minutos, si son 95 minutos, serán 95 minutos.