Barcelona: Bartomeu revela el futuro de Valverde, Messi y Jordi Alba

Josep Maria Bartomeu, presidente del FC Barcelona, ha estado este miércoles en el programa 'Sin Concesiones' de la emisora RKB, y habló de los temas relacionados de la actualidad del equipo azulgrana.

Bartomeu ha desvelado que el club ofrecerá una nueva renovación a Lionel Messi. También ha insistido en que confía en que Ernesto Valverde amplíe su vínculo incluso aunque no gane este año ningún título.

El futuro de Ernesto Valverde: "Yo creo que seguirá. Confía en sus jugadores. Es su segunda temporada. El objetivo es llegar al final con opciones de ganarlo todo. Confío en él, y si no ganamos nada, también seguirá. Que siga es una garantía para los jóvenes".

Lionel Messi: "No hemos hablado, pero se hará otra renovación también seguro. No será inminente, pero nos sentaremos. Antes de irme, Leo Messi seguirá con nosotros. Es jugador de un solo club. La relación con nosotros seguirá por siempre. Messi es un gran profesional. Tiene su rol como líder del equipo bien asumido, pero su renovación no será inminente aunque todavía le queden dos años de contrato. No me iré de la presidencia sin renovarle".

Florentino Pérez y su llamada a Luis Rubiales por el VAR: "No sé si ha existido esa llamada pero nosotros en el Barça no hacemos esas llamadas. Respetamos a los árbitros, es una tarea compleja. Y el VAR ha venido a ayudar. E insisto en que nosotros hemos insistido en la necesidad de implementarlo y no nos quejamos. De otros clubes no hablo pero los árbitros merecen un respeto. La pelota va más rápido que antes y cada vez es más difícil arbitrar. Y el VAR ayuda".

Jordi Alba: "La renovación va caminando. Soy muy optimista porque nos ha dicho que quiere seguir. Le hemos ofrecido un contrato para cinco años. Espero que próximamente sigamos hablando. Estos días no nos hemos visto. El tema económico es la negociación. Es el mejor lateral izquierdo del mundo. Seguiremos hablando. No vamos corriendo, vamos caminando".

El posible regreso de Neymar: "He hablado con ellos porque me los he encontrado, pero nadie del entorno me ha dicho que quiere venir al Barça. Ni ningún ejecutivo del Barcelona me ha dicho que han llamado. Tiene contrato con el PSG. Es un jugador de talla mundial que es difícil que su club lo quiera vender. Nosotros no quisimos vender. La lástima es que a España tenemos una cláusula de rescisión".

Philippe Coutinho: "A lo largo de la temporada hay subidas y bajadas y seguro que pronto estará bien. Siempre pasa. Es una apuesta seria del club. Es la inversión más alta de la historia y se confía mucho".

Un delantero: "Hemos de reforzar uno en cada línea. Pero no sé muy bien qué quieren los técnicos. Nos ponemos en marzo. También hay que mirar al Barça B. También se tiene que consolidar Carles Aleñà".