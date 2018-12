Calendario: así se jugará el Torneo Clausura 2019 de Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

La Liga Nacional ya trabaja en la elaboración del calendario del próximo Torneo Clausura 2019 y se ha dado a conocer que arrancará el 12 de enero.

Los partidos de las dos vueltas ya están definidos. Solo falta que los equipos confirmen las horas y los días y tendrán hasta el martes para hacerlo.

Las bellas chicas que participaron en el sorteo del calendario. Foto Neptalí Romero

La realización del calendario se ha visto interrumpida debido a las discrepancias de muchos de los representantes de los equipos que no están de acuerdo con la manera en que se sortean los partidos.

El ingeniero Salvador Nasralla fue invitado por la Junta Directiva de la Liga para que brindara su opinión para ayudar a conformar los encuentros de las diferentes jornadas.

Salvador Nasralla participó también en la elaboración del calendario. Foto Neptalí Romero

Sin embargo no todas los comentarios emitidos fueron bien aceptados por los directivos quienes se sienten conformes con el calendario propuesto hasta el momento.

ASÍ SE JUGARÍA EL TORNEO CLAUSURA 2018:

JORNADA 1

Vida vs Olimpia

Platense vs Real de Minas

Motagua vs Honduras Progreso

Juticalpa vs Real España

Marathón vs UPNFM

JORNADA 2

Olimpia vs Honduras Progreso

Platense vs Marathón

UPNFM vs Juticalpa

Real de Minas vs Motagua

Real España vs Vida

JORNADA 3

Marathón vs Olimpia

Motagua vs Real España

Vida vs UPNFM

Honduras Progreso vs Platense

JORNADA 4

Olimpia vs Platense

Real España vs Real de Minas

Honduras Progreso vs Vida

UPNFM vs Motagua

Juticalpa vs Marathón

JORNADA 5

Real España vs Marathón

Motagua vs Olimpia

Platense vs UPNFM

Vida vs Juticalpa

Real de Minas vs Honduras Progreso

JORNADA 6

Motagua vs Platense

Honduras Progreso vs Real España

Juticalpa vs Olimpia

Marathón vs Vida

UPNFM vs Real de Minas

JORNADA 7

Platense vs Juticalpa

UPNFM vs Honduras Progreso

Olimpia vs Real España

Real de Minas vs Vida

Marathón vs Motagua

JORNADA 8

Honduras Progreso vs Marathón

Motagua vs Juticalpa

Real España vs UPNFM

Vida vs Platense

Real de Minas vs Olimpia

JORNADA 9

Juticalpa vs Honduras Progreso

Platense vs Real España

Marathón vs Real de Minas

Olimpia vs UPNFM

Vida vs Motagua