Pedro Rebollar a Javier Portillo: "No puedo contestarle, no es él quien me trajo"

Tegucigalpa, Honduras.

El asesor de la Comisión de Arbitraje de Honduras, Pedro Rebollar, fue muy claro al asegurar que el línea Cristian Ramírez se equivocó en sancionar un fuera de lugar a Javier Portillo en el duelo ante el Olimpia.

El lateral izquierdo del Vida dijo al final del partido que "Rebollar debería hacerse a un lado porque la verdad que le está haciendo daño al arbitraje hondureño".

"El jugador Javier Portillo se da un auto pase y el línea levanta la bandera y es un error porque no puede haber fuera de juego en estas circunstancias, se equivocó", dijo Pedro Rebollar.

Sobre las declaraciones de Javier Portillo donde le pide a Pedro Rebollar que renuncie fue muy claro en responderle. "Javier Portillo es un gran jugador que lo respeto a él como a todos los jugadores, es por eso que en ese sentido no puedo contestarle, no es él quien me trajo y con mucho respeto le digo que cada quién tiene su función", indicó Rebollar.

Y agregó: "Mi función aquí es nombrar los árbitros y si los árbitros tienen la equivocación entonces mi función es también trabajar sobre ello para que no se vuelva a cometer y por el mismo tema puede ser sancionado el asistente por esa acción en el juego del Olimpia y Vida".