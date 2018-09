¡Sorpresa! Vinícius podría dejar el Real Madrid

Madrid, España.

El futuro de Vinícius Jr. ha dado un giro de 180 grados. El brasileño no la está pasando del todo bien en su primera temporada en el Real Madrid. De hecho todavía no goza de minutos en el primer equipo y pese a esporádicas muestras de calidad en el filial, todavía no cuenta para el técnico Julen Lopetegui.

El extremo brasileño fue presentado en el estadio Santiago Bernabéu como una de las mayores promesas del fútbol carioca, tras la salida de Cristiano Ronaldo a la Juventus. Y comenzó bien, pues brilló en la pretemporada de los merengues. Sin embargo, en la Supercopa de Europa la historia fue distinta. Ni hablar de las 3 primeras jornadas de liga.

El diario Marca de España publica que en el Real Madrid existe cierto temor de que Vinicius opte por volver al Flamengo, club del cual llegó procedente, en el mercado invernal. Según la citada fuente, mucho dependerá de cómo se adapte el brasileño al fútbol español, pero ¿lo hará únicamente jugando en Segunda B? ¿Se conformará sólo con jugar con el Castilla?

Vinícius celebrando uno de sus goles con el Real Madris Castilla. Foto EFE

En cuanto a esa posibilidad de regresar a Brasil, todo se debe a una cláusula existente en el contrato del jugador que, precisamente, establece que de no adaptarse al balompié de España, podría hacer las maletas y volver a Sudamérica en enero.

Para esas fechas,aprovechando el espacio entre liga y liga, se celebran los campeonatos estatales en dicho país. Entonces, Vinicius viajaría a su país natal y regresaría a final de temporada a España, esta vez, de manera definitiva.

"En enero Vinicius pudiera tener la opción de volver a la disciplina del Flamengo para jugar los campeonatos estatales (estaduais) del fútbol brasileño. Y en julio se reincorporaría de manera ya definitiva al Real Madrid", confirma el periódico deportivo.

La portada del diario Marca de este jueves.

El medio español además recuerda que el proceso de adaptación no es fácil para Vinicius, que llegó como una de las nuevas caras en el nuevo equipo merengue pero está lejos, al menos de momento, de contar con la confianza en el primer equipo.

"Pasar de jugar en Maracaná ante 80 mil personas siendo el ídolo y máximo goleador del Flamengo a jugar este domingo en el García de la Mata (1 mil localidades) ante el Unión Adarve un partido de Segunda División B no debe ser fácil para un adolescente recién llegado de Brasil", sentencia el rotativo madrileño.