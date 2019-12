Nuevo trailer de "Cats" muestra efectos especiales mejorados

Redacción.



Cuando el pasado verano se estrenó el primer trailer de la adaptación a la gran pantalla que el director Tom Hooper ha realizado del musical "Cats", las redes sociales no podían dar crédito a lo que veían: los actores protagonistas se habían convertido gracias a la magia del cine en gatos antropomórficos con rostros y manos humanas que caminaban sobre dos patas, pero con cuerpos recubiertos de pelo.



Lo cierto es que el cineasta no se esperaba esa reacción inicial que resultó en su mayor parte muy negativa, pero ahora ha prometido que el aspecto de los felinos será bastante diferente una vez la película llegue a las salas en unas semanas.





"Me pareció fascinante porque en ningún momento se me había pasado por la cabeza que pudiera ser tan controvertido. Fue bastante interesante, la verdad. "Cats" se convirtió en trending topic a nivel mundial, ocupando el primer puesto durante varias horas", ha recordado en una entrevista al portal Empire.



"Habíamos terminado de rodar en marzo, así que los efectos especiales [del trailer] todavía se encontraban en el proceso inicial de desarrollo. Lo más probable es que el extremismo de algunas de las reacciones que obtuvimos encerrara pistas muy importantes sobre la dirección en que debíamos seguir evolucionando".



La tecnología que se ha utilizado para convertir en realidad la visión de Hooper para la tribu de los Jélicos ha empleado trajes y sensores de captura de movimiento para mantener las expresiones faciales y los bailes que realizan los intérpretes -entre los que se encuentran Judi Dench, Taylor Swift o Jason Derulo- y añadirles después el pelaje digital fotograma a fotograma en postproducción con ayuda de miles de especialistas.





"Cuando veáis el resultado final, podréis comprobar que el diseño de los gatos ha evolucionado y nuestro conocimiento acerca de cuál era la mejor manera de utilizar esta tecnología también ha mejorado mucho", ha concluido.