James Bond "No Time To Die" estrena trailer lleno de acción y romance

Londres, Reino Unido.

Fragmentos del próximo James Bond, titulado "No Time To Die" ("Sin tiempo para morir"), fueron revelados el miércoles, en los que no faltaron persecuciones, tiroteos y amor, como elementos recurrentes en la receta del éxito del famoso agente secreto.

En el vídeo de 2 minutos y 35 segundos publicado en Twitter, 007 logra escapar de sus agresores, salta en traje y corbata de un viaducto y utiliza su Aston Martin como ametralladora.

Daniel Craig protagoniza nuevamente el agente secreto británico, que esta vez se enamora perdidamente de la psicóloga Madeleine Swann, interpretada por la francesa Léa Seydoux, que ya actuó en "Spectre", la anterior entrega de la serie lanzada en 2015.

Swann es la hija del White, enemigo de Bond en "Casino Royale" y "Quantum of Solace".

La película pondrá en escena la rivalidad entre James Bond y otra espía, interpretada por la británica Lashana Lynch.

Phoebe Waller Bridge (Fleebag), guionista y actriz británica multipremiada en los Emmy Awards, participó en el guión de esta nueva obra que, según la actriz, "trata correctamente a las mujeres".

El "villano" de la historia está encarnado por el estadounidense de origen egipcio Rami Malek, de 38 años, que ganó el Óscar al mejor actor este año por su interpretación de Freddie Mercury, cantante emblemático de Queen.

En esta nueva obra, "Bond deja sus actividades en el servicio secreto y disfruta por fin de una vida tranquila en Jamaica", pero "su tranquilidad acaba cuando su viejo amigo de la CIA, Félix Leiter, viene a pedirle ayuda", según un comunicado de Universal Pictures.

El agente regresa a su puesto para rescatar a un científico secuestrado, una misión que "lo llevará tras la pista de un misterioso villano, armado con una peligrosa nueva tecnología".

El estreno está previsto para abril de 2020. Esta es la quinta, y a priori la última vez, que Daniel Craig, de 51 años, interpreta a 007.