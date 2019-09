Retratan terror real en “IT: Capítulo 2”

Redacción.

No cabe duda que el director Andy Muschietti no ha escatimado en dureza y violencia gráfica para la secuela de terror IT: Capítulo 2.

Pero la novela, al estar escrita en los años 80, incluye algunos pasajes que a día de hoy son muy polémicos. En concreto uno sobre un crimen de odio que el cineasta argentino ha adaptado a la actualidad. En la novela de “IT”, el escritor estadounidense Stephen King maneja con maestría temas como el racismo y la homosexualidad para dar más fuerza a su historia de terror.

Un personaje llamado Adrian Mello, interpretado por el realizador y actor Xavier Dolan en el filme, es abiertamente homosexual y sufre un cruel destino cuando un grupo de radicales le dan una paliza a él y a su novio y le arrojan al río, donde finalmente es asesinado por el payaso Pennywise. Esta escena en cuestión fue ignorada en la versión televisiva de IT de los años 90, algo que según ha revelado Muschietti en una entrevista con Entertainment Weekly, tiene mucho sentido narrativo. “Era televisión y no tenían la oportunidad de hacer una película de calificación R (solo para adultos) ni nada”, explicó el director sobre la crudeza de la escena en cuestión. “Pero, en mi visión de la película, Adrian Mello siempre estuvo allí. El impacto de este evento en mi mente siempre fue muy profundo. Para mí no había opción para eso”.

El actor sueco Bill Skarsgård regresa con su papel de Pennywise en este filme de casi tres horas.

De hecho, al igual que King, Muschietti usó como inspiración el caso real de Charlie Howard, un joven homosexual que fue asesinado en 1984 en la ciudad natal de King en Maine, Bangor. “Es una de las cosas que realmente causó un terrible impacto en King cuando estaba escribiendo ‘IT’, así que decidió incluirlo”, explicó Muschietti. Basado en hechos reales “Por supuesto, los nombres se cambiaron, pero la paliza ocurrió casi exactamente como se describe en el libro, y Charlie murió en un metro de agua en el canal”, añadió el director, que ha querido homenajear la historia del joven en su propia versión de la historia de Pennywise. También quiso plasmar la historia de Howard con la mayor fidelidad posible, incluso pequeños detalles. “Charlie era asmático, lo que empeoró las cosas. Lo que estoy agregando es que en la escena Adrian también es asmático. Para mí, siempre fue una parte esencial de la historia. “Cuando surgió la idea, el primero al que llamé fue a Xavier, y dijo: ‘Sí, hagámoslo”.

"Fue increíble, nunca hubiese imaginado cuando tuve 12 o 13 años que llegaría a esto" Andy Muschietti, director de la cinta

Riesgo. La adaptación de IT fue dividida en dos partes por Muschietti, y la primera, estrenada en 2017, recaudó en boleterías la impresionante cifra de 700 millones de dólares a nivel global.

La secuela tiene a Jessica Chastain y James McAvoy como las versiones adultas de los niños que aparecen en la primera parte y que en esta película regresan a su pueblo, 27 años después, para combatir al payaso Pennywise.

El público fanático del primer capítulo de esta historia, mediante las redes sociales hizo un llamado a la solidaridad para que Jessica Chastain (Interstellar, 2014) interpretara a la adulta Beverly Marsh y finalmente así es.

Consultada por Conan O’Brien, en la Comic-Con en San Diego, sobre un fragmento en el que su personaje aparece bañada en sangre, Chastain dijo que ella misma se ofreció como voluntaria para una inmersión total, pero luego se arrepintió. “Fue algo así como, hagamos ‘Carrie’ con esteroides”, dijo ante un colmado teatro en el centro de la ciudad. “Y eso es lo que él (el director Andy Muschietti) hizo. Y literalmente me torturó durante toda la película”.

Chastain declaró que la producción de la película insumió 4,500 galones (poco más de 20,400 litros) de sangre de utilería, según ella un récord mundial, que debió ser almacenada a temperaturas muy bajas para que no fermentara en el calor del verano.

McAvoy, por su parte, dijo que sufrió tirones musculares y tendinitis durante la filmación de un plano de mucha exigencia física del que Muschietti exigió múltiples tomas.

"Éramos apasionados al terror, aunque él se asustaba más, era más blandito" Bárbara Muschietti, productora del filme

Dedicado. A lo largo de sus casi tres horas de duración, Andy explora el efecto que tienen esos miedos o traumas de los niños en su vida de adultos. “Le dediqué a esto mucha energía y quizá es algo que separa a la película del libro en ciertos personajes, porque me cautivó mucho esto”, reconoció. Para el director, quien quedó impactado con el libro de King a los 14 años, no ha pasado desapercibido el hecho de que cuando descubrió la obra tenía una edad cercana a la de los protagonistas de pequeños, mientras que le ha tocado adaptarla al cine, cuando comenzaba los 40, al igual que los personajes de mayores. “El paralelismo es notable”, reconoció y, como es lógico, como adulto, entiende “mucho mejor” a los personajes adultos al conectar “más con sus circunstancias”.

Quizá por eso logró escribir en 50 minutos una escena vital para la evolución del personaje de Bill, interpretado por McVoy, que no estaba ni en el libro, ni en el guión. También profundizó el personaje de Richie (Bill Hader), cuyo trauma queda mucho más claramente explicado en el filme, y desarrolló una conexión visual del de Beverly (Chastain).