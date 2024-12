El instituto Pantone elige su color del año 2025

El reconocido Instituto Pantone eligió un “marrón suave evocador” como su color para el 2025, manteniendo una costumbre que ya lleva más de un cuarto de siglo.

El programa Pantone Color of the Year involucra a la comunidad del diseño y a los entusiastas del color en una conversación en torno al color, para llamar la atención sobre la relación entre el color y la cultura. Pantone selecciona cada año un color que capta el espíritu de la época: el Color of the Year expresa un estado de ánimo y una actitud globales, y refleja el deseo colectivo en forma de un único tono distintivo.

Para 2025, el Pantone Color Institute seleccionó el PANTONE 17-1230 Mocha Mousse, una cálida tonalidad marrón imbuido de una riqueza inherente que transmite la deliciosa calidad del cacao, el chocolate y el café, apelando a nuestro deseo de bienestar.

Leatrice Eiseman, directora ejecutiva del Pantone Color Institute, dijo que el color evoca “indulgencia reflexiva”.

“Apuntalado por nuestro deseo de placeres cotidianos, el PANTONE 17-1230 Mocha Mousse expresa un nivel de indulgencia reflexiva. Sofisticado y exuberante, pero al mismo tiempo un clásico sin pretensiones, el PANTONE 17-1230 Mocha Mousse amplía nuestra percepción de los marrones como tonos humildes y conectados a la tierra para inspirar motivación y lujo. Impregnado de sutil elegancia y refinamiento terrenal, PANTONE 17-1230 Mocha Mousse presenta un toque de glamur discreto y de buen gusto”, expresó Leatrice Eiseman