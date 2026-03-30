Medidas de seguridad en playas durante Semana Santa 2026: lo que debes saber

La clave está en la responsabilidad individual: respetar horarios, atender las recomendaciones y cuidar tanto la vida como el entorno natural.

  • Actualizado: 30 de marzo de 2026 a las 11:09 -
  • Redacción web
Medidas de seguridad en playas durante Semana Santa 2026: lo que debes saber

Es muy importante que los padres de familia estén pendientes en todo momento de los más pequeños.

 PeopleImages / Shutterstock
San Pedro Sula, Honduras.

La Semana Santa ya está aquí y miles de hondureños están listos para salir y disfrutar con su familia y amigos.

De acuerdo con informes de las autoridades hondureñas, más de 26,000 efectivos de Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval y Policía Militar estarán presentes en carreteras, playas y centros turísticos para resguardar a los veraneantes.

Se han habilitado 279 puntos de control y 15 puestos de socorro con ambulancias, embarcaciones y talleres móviles. Sin embargo, es importante que cada persona que visite los diferentes lugares turísticos del país tome en cuenta algunas recomendaciones para un viaje más seguro y agradable.

Recomendaciones y medidas de seguridad:

1. Planificar viajes con anticipación y evitar traslados nocturnos o de largas distancias sin descanso.

2. Respetar los horarios de ingreso al mar y atender las indicaciones de socorristas y autoridades locales. En este caso, las autoridades hondureñas han informado que los horarios para bañar en ríos y playas será de 6:00 am a 6:00 pm.

3. No consumir alcohol antes de nadar y usar chalecos salvavidas en embarcaciones.

4. Mantener vigilancia constante sobre niños y personas mayores en zonas acuáticas.

5. Colaborar con las medidas ambientales, evitando dejar basura y respetando áreas restringidas.

Salud y protección personal

En esta temporada de verano no solo es importante la seguridad en cuanto a accidentes, ahogamientos o asaltos, también es importante cuidar de nuestra piel y cabello para prevenir daños.

Protección solar: Use bloqueador solar con factor de protección alto y reaplíquelo cada 2 o 3 horas.

Hidratación: Beba agua constantemente para evitar golpes de calor.

Calzado adecuado: Use sandalias o zapatos acuáticos para evitar contagiarse de hongos (micosis) o quemarse con la arena.

Prevenir infecciones: Dúchese después de nadar en el mar o albercas.

Repelente: En las playas y ríos suelen haber muchos mosquitos, por lo que es necesario el uso de repelentes para evitar las picaduras y posibles enfermedades.

No cabe duda de que la Semana Santa 2026 en Honduras será una de las más vigiladas de los últimos años. El objetivo central es prevenir accidentes y garantizar que las familias disfruten con seguridad, pero la clave está en la responsabilidad individual y el respeto a las medidas oficiales.

Redacción web
Redacción web
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

