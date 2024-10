Louis Vuitton convierte sus baúles en una gran pasarela de moda en París

El bolso, el accesorio más vendido y deseado en la firma francesa, no podía faltar sobre la pasarela; uno con forma de abanico. En cuanto a otros accesorios, se debe mencionar a los largos collares y una combinación de zapatos de tacón, algunos repletos de plumas, y planos.

Azul marino, rojo, rosas, dorados, metalizados, y los sempiternos blanco y negro, figuran en la paleta de la que Ghesquière se ha valido. En ella no faltan las mezclas de colores en un mismo look, así como los estampados.

Aunque no se trata de una colección de alta costura, algo que Vuitton no acostumbra a hacer, sino de prêt-à-porter de lujo, el listón está más que alto, con la utilización de exquisitos materiales, como fino cuero o cocodrilo, entre otros, y acabados impecables.

En el desfile, de los cincuenta looks que se han mostrado, los cinco últimos bebían claramente del arte: de la serie ‘Studies into the Past’, del pintor galo Laurent Grasso.

Además, durante esta París Fashion Week, Vuitton ha presentado su nueva línea de joyería. Creada por Francesca Amfitheatrof, lleva por nombre ‘Damier’.