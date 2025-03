Los labios nude reinaron en la fiesta de los Óscar

La gala de premiación y las fiestas de los premios Óscar 2025, se convirtieron en un desfile de elegancia y sofisticación. Este año, los labios nude fueron la elección predominante entre las celebridades, destacando por su sencillez y naturalidad.

Entre las estrellas que lucieron este look se encuentran Selena Gómez y Mikey Madison. Gomez, conocida por su estilo glamoroso, optó por un maquillaje de Rare Beauty que incluía el Stay Vulnerable Glossy Lip Balm en el tono Nearly Petal, complementando su look de Hollywood clásico1. Por su parte, Madison, ganadora del Oscar a mejor actriz por su papel en “Anora”, lució un maquillaje de Armani Beauty, con el Lip Power en el tono 2031.