Desintoxicar: Jugos y alimentos para revitalizarte

El Feriado Morazánico es una oportunidad no solo para descansar o viajar, sino también para regalarle al cuerpo un reinicio saludable. Una dieta ligera, basada en jugos frescos, alimentos naturales y hábitos conscientes puede ayudar a eliminar toxinas, recuperar energía y mejorar el bienestar general.

Intoxicación y equilibrio según el Ayurveda

El Ayurveda, medicina tradicional de India, sostiene que la intoxicación puede ser tanto física como mental. En este enfoque, la acumulación de ama (toxinas en sánscrito) está relacionada con malos hábitos alimenticios, exceso de procesados, comidas rápidas y falta de masticación adecuada. “A nivel físico, estamos intoxicados por el tipo de alimentos que comemos y por nuestros hábitos incorrectos”, explica Ana Paula Domínguez, fundadora del Instituto Mexicano de Yoga. Una señal clara, dice, es observar la lengua: si aparece blanca al despertar, el sistema digestivo necesita depuración. La falta de energía, la pesadez y la mala digestión son otros síntomas frecuentes.

Consejos para depurar el organismo

Tomar agua tibia en ayunas para activar la digestión. Preferir comidas simples y fáciles de digerir. Elegir combinaciones adecuadas de alimentos. Servirse porciones pequeñas, dejando un tercio del estómago vacío. Beber solo sorbos de agua tibia o al tiempo durante las comidas. Comer despacio, masticando bien y en compañía agradable. Evitar picar entre comidas. Mantener una hidratación constante con agua natural (mínimo 1.5 litros).

¿Qué es una desintoxicación de tres días?

Según la nutricionista Tatiana Zanin (citada por Tua Saúde y ADN Mundo), una dieta detox corta busca apoyar las funciones del hígado, riñones y sistema digestivo. No sustituye los procesos naturales, pero puede potenciarlos al reducir inflamación y mejorar la digestión. Los expertos recomiendan que el detox no sea una práctica aislada, sino un hábito recurrente que acompañe la vida cotidiana. A continuación las tres opciones de menús sugeridos.

Día 1 - Preparación y limpieza

Objetivo: eliminar alimentos procesados, azúcares, cafeína y grasas saturadas.

Menú sugerido: Desayuno: jugo verde (espinaca, pepino, manzana y limón). Media mañana: infusión de jengibre con cúrcuma. Almuerzo: ensalada con aguacate, zanahoria y chía. Merienda: batido de piña con apio. Cena: sopa de vegetales con cúrcuma y linaza. Consejo: bebe al menos dos litros de agua durante el día.

Día 2 - Nutrición y energía

Objetivo: aportar antioxidantes, vitaminas y fibra.

Menú sugerido: Desayuno: jugo de remolacha, zanahoria y naranja. Media mañana: manzana verde o pera. Almuerzo: quinoa con vegetales al vapor y aceite de oliva. Merienda: batido de mango con leche vegetal. Cena: crema de calabaza con cúrcuma. Consejo: evita el uso de sal y opta por especias naturales.

Día 3 - Regeneración y equilibrio

Objetivo: estabilizar el sistema digestivo y reforzar el sistema inmunológico.

Menú sugerido: Desayuno: jugo de papaya con limón y linaza. Media mañana: puñado de nueces o almendras. Almuerzo: ensalada de lentejas con espinaca y tomate cherry. Merienda: batido de sandía con menta. Cena: puré de camote con cúrcuma y ensalada verde. Consejo: realiza caminatas suaves

o ejercicios de respiración consciente.

Combinaciones incompatibles

Ejemplos de alimentos que no deben mezclarse son:

> La leche no es compatible con el limón y las frutas, sobre todo el plátano, la sandía y el melón. > Evita mezclar carne con pescado, yogur, queso y pepino. El yogur es incompatible con la leche, el queso, el plátano, el mango, la carne, el pescado. > Es preferible no comer yogur de noche y evitarlo si su cuerpo está intoxicado. Tampoco es recomendable combinarlo con alimentos calientes. > El huevo no va con la leche, el queso, el yogur, la carne y las frutas. > La carne es incompatible con la leche, el queso, el vinagre. En general, las frutas, la leche y el yogur no se deben combinar con otros alimentos.



