Horóscopo de hoy, 17 de abril: predicciones de cada signo zodiacal

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Si no tienes pareja fija, hoy vivirás el momento adecuado para consolidar una relación amorosa que intuyes en un entorno muy cercano, tal vez en el trabajo. Procura que la discreción sea total para evitar comentarios desafortunados.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Hoy tienes que enfrentarte a la apatía con la que va a levantarse tu pareja. Tú tienes fuerza para los dos, pero te costará algo de ingenio transmitirle tu optimismo y ganas de seguir adelante, a pesar de sus cambios de humor.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Se te presenta un día perfecto para iniciar o estrechar una amistad. La senda dejada por el paso de los astros en tu signo, te proveen de un áurea muy interesante que magnetiza a todos los que te rodean. Alguien que permanece en la distancia puede reaparecer en tu vida.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Posiblemente las noticias económicas te preocupen más que te animen en estos momentos, pero tus ideas puede que casen muy bien con estos tiempos. Necesitarás contrastar los detalles, pero también ponerlas en práctica para no quedarte con la sensación de haber perdido el tren.

LEO (23 julio - 22 agosto). Momentos de especial sintonía y fluidez en tus relaciones domésticas, con posibilidad de proyectos comunes, tal vez en el ámbito de los negocios o las nuevas aventuras profesionales. Algún amigo te pedirá ayuda.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Inicias una nueva realidad profesional que te asusta y apasiona a partes iguales. No te lo tomes demasiado en serio, porque siempre estás a la altura. Tu gran responsabilidad y compromiso con los demás, te avalan como la persona perfecta para cualquier trabajo.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). La ordenación planetaria te proveerá de oportunidades para tomar medidas enérgicas, sobre todo en el trabajo. Concéntrate en proyectos ya iniciados antes de abordar nuevas empresas. Alguien de tu entorno profesional te va a impresionar con algo realmente novedoso.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Las discusiones en el seno del hogar van a suponer un problema para ti en el día de hoy. No tienes ni ganas ni fuerzas para imponer tus opiniones, tan sólo quieres tranquilidad y calma. Así las cosas, te dejarás llevar por los deseos de los que tienes más cerca.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Hoy será muy importante para ti que te consideren y que te tengan en cuenta para todo, sea cual sea el ámbito en que te muevas. Te notarás en ese estado de gracia óptimo en el que crecen las buenas ideas.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Llegan buenas noticias para tu economía, subidas de sueldo, mejora de la rentabilidad de las inversiones o alguna herencia te permitirán pensar en invertir de acuerdo a tus posibilidades en bienes tangibles, con futuro.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Es posible que hoy más de uno tenga la intención de vapulearte por un error que has cometido. Para mayor desgracia, la pifia fue completamente involuntaria: las buenas intenciones no bastan. Trata de hacerles ver que, simplemente, te has equivocado, que no duden de tu buena fe.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Tu cuerpo te agradecerá un poco de movimiento extra, además del que tienes en el trabajo. Estarás entumecido y te costará poner los músculos en funcionamiento, pero finalmente obtendrás una sensación muy placentera de relajo.