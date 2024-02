Los 10 hábitos que practican las personas exitosas

6. Saben como mantener relaciones genuinas y mantenerlas fuertes. A pesar de que disfrutan su soledad, también saben que estar rodeadas de un grupo de amistades que les apoyen es la clave para el éxito. Se mantienen al día con las antiguas amistades y tratan de hacer nuevas en cada lugar al que van.

7 Cuidan su cuerpo. Las personas exitosas han entendido la importancia del ejercicio regular.El cuerpo es nuestra estructura y de él parte la salud física, además, el ejercicio alivia el estrés, libera endorfinas y aumenta la energía. Si el cuerpo se siente bien, se puede hacer lo que sea.

8. Apoyan a otros. Las personas exitosas, en lugar de tratar de hacer tropezar, menospreciar o tratar despectivamente a quienes les rodean, les brindan su apoyo. Han entendido que si las personas a su alrededor están contentas, eso les ayudará a desarrollarse sin contratiempos.

9. Se aventuran a experimentar cosas nuevas. Aunque lo desconocido dé un poco de miedo, ellos saben que experimentar siempre será el mejor maestro. Se desafían constantemente, luchan por vencer sus miedos e inseguridades, y la mayoría de las veces salen victoriosas.

10. No se atormentan ni se autoflajelan. Saben que son seres humanos como cualquier otro, y que pueden equivocarse. Pero cuando caen, no se sienten derrotados, no culpan a los demás ni viven sufriendo por el error cometido. Analizan por qué se equivocaron para ya no volverlo a hacer y después siguen adelante.

Además:¡Vive sin estrés!, expertos nos dicen cómo lograrlo