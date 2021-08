"No soy tu compañera, soy tu compañere": estudiante no binaria se viraliza

Redacción.

En las redes sociales se viralizó el video de una persona no binaria que expresó su malestar cuando un compañero se refirió a ella en femenino y le dijo "compañera".

La joven pidió respeto a su identidad de género y le gritó "no soy tu compañera, soy tu compañere". La grabación viral generó todo un debate en las redes más populares.

El video publicado en TikTok recibió muchos comentarios al respecto. En las imágenes, se puede ver cómo Andrea Escamilla rompió en llanto después de corregir a su compañero en medio de la clase virtual. "Perdón, una disculpa, compañere", le respondió el joven.

Comunidad LGBT

"Esta chica no es la primera vez que reacciona de forma violenta para referirse a la comunidad LGBT. Era una ponencia sobre el suicidio y el profesor dijo que la depresión no distinguía ningún factor particular de cualquier persona… pero cuando dijo género esta chava se alteró", detalló uno de los compañeros de clase de la joven a un medio local.

"Recibí muchos comentarios de acoso y cosas bastante feas. A mí no me importa lo que digan de mí o lo que piensen, pero hay personitas a las que sí, compañeres de la comunidad LGTBQ+ a los que sí les afectó", compartió luego la joven en su TikTok.

No binario

El lenguaje no binario consiste en evitar las palabras que evidencien el género masculino o femenino, y en su lugar, modificar la frase de manera que se empleen palabras neutras o cambios gramaticales.

Por su parte el género no binario es usado por personas que no se identifican con lo masculino ni lo femenino. Famosos como Demi Lovato y Sam Smith se identifican así.