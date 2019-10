Video viral: Presentadora mexicana Cynthia Urías sufre brutal caída durante programa en vivo

Redacción.

Un video viral muestra cómo la presentadora mexicana Cynthia Urías sufrió un brutal accidente durante las grabaciones del programa de farándula "Cuéntamelo Ya" que se transmite por el canal de Las Estrellas.

Cynthia Urías se encontraba con sus compañeras de set en plena grabación de un segmento, cuando dio un mal paso, se tambaleó y cayó de los tres peldaños de las escaleras del set de estudio.

La presentadora se azotó contra el piso, todo el equipo de producción y sus compañeras corrieron a auxiliarla. Al principio se informó en varios medios que Cynthia había quedado inconsciente, pero luego esta información fue desmentida por la misma comunicadora.

A través de su cuenta en Instagram Cynthia Urías compartió su agradecimiento con todas las personas que se preocuparon por su bienestar.

"Gracias a los que se preocuparon por caída, fue el miércoles pasado y sin novedad, gracias a Dios no me pasó absolutamente nada, me desmayé del susto no más, siempre me pasa, soy como el chavo del 8, me da la chiripiorca, besos a todos" escribió Urías en su Instagram.

El mismo canal de Instagram del programa de Televisa compartió el video viral y lamentó lo ocurrido con la presentadora mexicana.