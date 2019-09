Video viral: Increíble momento en que un ñu rescata a su amigo de ser devorado por leones

Redacción.

Un impactante video viral muestra el momento en que un ñu salva a uno de sus compañeros de manada a caer en las garras de una manada de feroces leones.



De acuerdo al reporte, el ñu había sido atacado por un grupo de leones y quedó muy herido en medio de la sabana africana. Su amigo no dudó en rescatarlo de los leones.



El ñu llegó hasta dónde estaba su compañero herido y trató de reanimarlo a punta de golpes y sacudidas. El ñu parecía que no podía más y que se había dado por vencido.



El video viral muestra que este se desvaneció, pero su amigo no dejó de insistir. Hasta que logró que su amigo se levantara y juntos huyeron de los feroces leones.



El video causa emoción e impacto en las redes sociales. Los internautas se atreven a decir que la lealtad de los animales es más grande que la de los seres humanos.