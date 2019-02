VIDEO: Supermodelo venezolana es atacada por un cerdo

Nassau, Las Bahamas.

Tremendo susto se llevó en su viaje por Las Bahamas la Supermodelo Fitness Internacional, Michelle Lewin, cuando fue atacada por un cerdo. El video lo compartió en su cuenta oficial de Instagram.



En el clip se observa a la venezolana intentar socializar con unos cerdos, sin imaginarse la reacción del animal, que la atacó en un pequeño descuido.



El momento de la mordida se da cuando Lewin caminaba con su bikini blanco y su cámara fotográfica del mismo color intentando inmortalizar el paisaje de la playa. Pero una cerda adulta le mordió parte de su pompi, misma que salió despavorida de la escena para evitar que el resto de los animales siguieran la misma acción.



"Me mordió, papi, me mordió, me mordió", gritó Lewin mientras se alejaba del peligro.

Al final del clip, la modelo mostró a las cámaras los resultados de la mordida del puerco.

Dato

La modelo cuenta con más de 13 millones de seguidores en su perfil de Instagram, donde comparte diversas rutinas en el gimnasio para mantener una figura de infarto.