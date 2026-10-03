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Maquinaria trabaja para reparar calle afectada por las lluvias en SPS

Tras los daños que dejaron las fuertes lluvias en la 13 calle, 9 avenida de San Pedro Sula, maquinaria trabaja en la zona para reconstruir los tramos afectados y habilitar nuevamente el paso.

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