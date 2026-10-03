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Lugares de Honduras sin energía este sábado 3 de octubre
hace 2 min
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Honduras
Maquinaria trabaja para reparar calle afectada por las lluvias en SPS
Tras los daños que dejaron las fuertes lluvias en la 13 calle, 9 avenida de San Pedro Sula, maquinaria trabaja en la zona para reconstruir los tramos afectados y habilitar nuevamente el paso.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 03 de octubre de 2026 a las 12:10
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Redacción La Prensa
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