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“En pocos minutos de lluvia lo perdimos todo”: Patricia Zelaya

Patricia lo perdió todo tras las inundaciones en San Pedro Sula."Tantos años de trabajo y lo perdimos todo en pocos minutos de lluvia": Patricia Zelaya, damnificada del barrio Cabañas de San Pedro Sula.

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