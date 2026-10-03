Honduras recuerda al prócer Francisco Morazán en pleno debate por el mausoleo de Bukele

Honduras recuerda este sábado por su nacimiento al héroe nacional Francisco Morazán, figura clave en la lucha por la unión centroamericana hace dos siglos, y que aunque fue fusilado en Costa Rica, pidió antes de morir que sus restos fueran trasladados a El Salvador, donde su presidente, Nayib Bukele, lo ha homenajeado con un nuevo mausoleo, desencadenando el debate sobre las verdaderas intenciones del mandatario.