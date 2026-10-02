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Lugares de Honduras sin energía este sábado 3 de octubre
hace 2 min
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Deportes
Así fue el primer gol de Erick 'Yío' Puerto con la Selección de Honduras
El delantero del BATE Borisov se estrenó como goleador con Honduras en su debut ante Martinica en la Concacaf Nations League.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 02 de octubre de 2026 a las 18:10
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Redacción La Prensa
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