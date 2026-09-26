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Zonas de Honduras sin luz el 26 de septiembre: consulta la lista
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Uno de los proyectos exhibidos en la Expo Tech 2026 del ITEE en San Pedro Sula
La feria tecnológica denominada Expo Tech del Instituto Tecnológico de Excelencia Educativa (ITEE) se desarrolla con grandes expectativas; los estudiantes se han preparado desde hace varios meses
Redacción La Prensa
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Actualizado: 26 de septiembre de 2026 a las 10:09
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Redacción La Prensa
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