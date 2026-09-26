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Uno de los proyectos exhibidos en la Expo Tech 2026 del ITEE en San Pedro Sula

La feria tecnológica denominada Expo Tech del Instituto Tecnológico de Excelencia Educativa (ITEE) se desarrolla con grandes expectativas; los estudiantes se han preparado desde hace varios meses

  • Actualizado: 26 de septiembre de 2026 a las 10:09 -
  • Redacción La Prensa
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