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Interpol captura a tres hondureños retornados de EEUU con ordenes judiciales

En el marco de la operación Escudo Honduras, la DPI en conjunto con la interpol capturaron a tres hondureños retornados de Estados Unidos con ordenes de capturas por diferentes delitos.

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 15:09 -
  • Redacción La Prensa
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