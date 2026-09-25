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Rastra sin frenos impacta camioneta y caseta de peaje en Potrerillos

Una rastra que habría quedado sin frenos impactó una camioneta y una caseta de peaje ubicada en Potrerillos, Cortés.

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 12:09 -
  • Redacción La Prensa
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