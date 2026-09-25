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Zonas de Honduras sin luz el 25 de septiembre: consulta la lista
hace 2 min
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Rastra sin frenos impacta camioneta y caseta de peaje en Potrerillos
Una rastra que habría quedado sin frenos impactó una camioneta y una caseta de peaje ubicada en Potrerillos, Cortés.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 12:09
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Redacción La Prensa
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