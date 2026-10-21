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Trump quiere convertir la sala de prensa de la Casa Blanca en piscina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sopesa convertir la actual sala de prensa de la Casa Blanca en una piscina y habría declarado -en una reunión privada- que quiere que este sea su "último legado", reveló este martes el diario The New York Times.

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