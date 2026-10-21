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Cortes de energía del miércoles 21 de octubre; consulte la lista
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Trump quiere convertir la sala de prensa de la Casa Blanca en piscina
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sopesa convertir la actual sala de prensa de la Casa Blanca en una piscina y habría declarado -en una reunión privada- que quiere que este sea su "último legado", reveló este martes el diario The New York Times.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 21 de octubre de 2026 a las 09:10
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