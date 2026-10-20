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Mente Sana: Enamoramiento y depresión en la adolescencia

La depresión amorosa en adolescentes puede manifestarse después de una ruptura sentimental o un rechazo amoroso, provocando tristeza persistente, llanto frecuente, aislamiento social, cambios en el sueño o el apetito, baja autoestima y dificultades para concentrarse en los estudios.

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