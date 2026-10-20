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Cortes de energía del miércoles 21 de octubre; consulte la lista
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Guía Médica
Mente Sana: Enamoramiento y depresión en la adolescencia
La depresión amorosa en adolescentes puede manifestarse después de una ruptura sentimental o un rechazo amoroso, provocando tristeza persistente, llanto frecuente, aislamiento social, cambios en el sueño o el apetito, baja autoestima y dificultades para concentrarse en los estudios.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 20 de octubre de 2026 a las 19:10
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Redacción La Prensa
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