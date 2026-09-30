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Silvio Rudman habla de la actualidad de Marathón, la Selección y el inicio de la segunda vuelta

El técnico verdolaga habló con la afición durante una firma de autógrafos y dejó claro que el equipo ya pasó página tras la eliminación de la Copa Centroamericana y la derrota ante Juticalpa.

  • Actualizado: 30 de septiembre de 2026 a las 20:09 -
  • Redacción La Prensa
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