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Con fervor patrio, 24 centros de educación básica engalanan este 14 de septiembre

El orden protocolario comenzó con el despliegue de la Escolta de Banderas, seguido por las autoridades del COCIP y la Academia de Policía

  • Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 09:09 -
  • Redacción La Prensa
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