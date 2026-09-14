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Celine Dion celebra emotivo regreso a los escenarios

La cantante canadiense Celine Dion regresó a los escenarios en Francia el pasado sábado (12 de septiembre) tras una larga pausa provocada por problemas de salud. El estreno de su nueva serie de conciertos estuvo marcado por la emoción ante sus seguidores.

  • Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 10:09 -
  • Redacción La Prensa
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