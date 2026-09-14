Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
Especiales
LP Datos
Trámites
Mente Sana
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Deportes
San Pedro Sula
Mundo
Espectáculos
Sociales
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
LP Verifica
Videos
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Buen Provecho
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Boletines
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Mente Sana
Deportes
Mundo
Espectáculos
Fotogalerías
LP Verifica
Premium
Videos
Edición PDF
Nuevo aumento a los combustibles a partir del lunes 14 de septiembre
hace 2 min
X
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
Celine Dion celebra emotivo regreso a los escenarios
La cantante canadiense Celine Dion regresó a los escenarios en Francia el pasado sábado (12 de septiembre) tras una larga pausa provocada por problemas de salud. El estreno de su nueva serie de conciertos estuvo marcado por la emoción ante sus seguidores.
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 10:09
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Añadir La Prensa como fuente preferida
Últimos Videos
Honduras
Centros educativos llenan de música, baile y tradición las calles sampedranas
Redacción La Prensa
Videos
Con fervor patrio, 24 centros de educación básica engalanan este 14 de septiembre
Redacción La Prensa
Videos
Asesinan a dueño de cantina y a su atacante en la comunidad de Corozal
Redacción La Prensa
Honduras
San Pedro Sula da inicio a los desfiles patrios de educación básica con un llamado a la unidad y la fe
Redacción La Prensa
Deportes
¡Se dijeron de todo! El picante cruce entre aficionados tras el clásico
Redacción La Prensa
Deportes
Rudman destaca el triunfo de Marathón y reconoce la jerarquía del Olimpia
Redacción La Prensa
Deportes
Atlético Independiente remonta y hunde al Juticalpa FC
Redacción La Prensa
Deportes
Espinel explica caída del Olimpia y confiesa: “Este partido no era determinante”
Redacción La Prensa
Deportes
Marathón vence a Olimpia en el clásico nacional
Redacción La Prensa
Deportes
¡Se acabó la mala racha! UPNFM vence a Choloma y vuelve a sonreír
Redacción La Prensa
Videos
Video: La espectacular jugada de Mauricio Dubón en las Grandes Ligas
Redacción La Prensa
Deportes
Video: La espectacular jugada de Mauricio Dubón en las Grandes Ligas
Redacción La Prensa