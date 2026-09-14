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Asesinan a dueño de cantina y a su atacante en la comunidad de Corozal

Una noche de zozobra vivió la comunidad garífuna de Corozal, jurisdicción de La Ceiba, la noche de este domingo, tras registrarse un ataque armado que dejó como saldo dos hombres muertos en las inmediaciones de un establecimiento de venta de bdbidas alcoholicas llamado "Coroco Goza".

  • Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 09:09 -
  • Redacción La Prensa
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