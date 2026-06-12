Guía para no caer en la desinformación durante el Mundial United 2026

San Pedro Sula, Honduras
La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya está en marcha. El torneo comenzó el 11 de junio con la victoria de México por 2-0 sobre Sudáfrica en el partido inaugural y continuó con el triunfo de Corea del Sur por 2-1 frente a República Checa en acciones del Grupo A.
Además de la expectativa deportiva, el evento también ha abierto la puerta a una oleada de desinformación que circula principalmente en redes sociales.
Imágenes creadas con inteligencia artificial, videos manipulados, declaraciones falsas atribuidas a futbolistas y dirigentes, así como estafas relacionadas con boletos y promociones inexistentes forman parte de los riesgos digitales que acompañan al torneo.
La edición 2026 tiene características que la convierten en un escenario especialmente atractivo para los desinformadores.
Es la primera vez que una Copa Mundial se desarrolla en tres países de forma simultánea —Estados Unidos, México y Canadá— y también la primera que reúne a 48 selecciones nacionales. El interés global que genera el campeonato multiplica el alcance potencial de cualquier contenido engañoso.
¿Cómo evitar caer en la desinformación?
La primera recomendación es desconfiar de cualquier publicación que provoque una reacción inmediata de enojo, sorpresa o indignación.
Los contenidos falsos suelen diseñarse precisamente para generar emociones intensas que impulsen a las personas a compartirlos sin verificar.
También es importante revisar la fuente original. Si una supuesta declaración de un futbolista, entrenador o dirigente no aparece publicada en los canales oficiales de la FIFA, las federaciones nacionales o medios de comunicación confiables, existe una alta probabilidad de que sea falsa o esté sacada de contexto.
Las imágenes tampoco deben asumirse como prueba definitiva. Durante los primeros días del torneo ya han circulado fotografías generadas con inteligencia artificial que muestran situaciones inexistentes.
Algunos indicios de manipulación son textos incoherentes, logotipos deformados, objetos con formas extrañas o escenarios poco realistas. Una búsqueda inversa en Google Lens puede ayudar a conocer el origen real de una imagen.
Otro aspecto clave es verificar la fecha. Con frecuencia se reutilizan fotografías, videos o declaraciones antiguas para hacer creer que corresponden a hechos recientes relacionados con el Mundial. Sacar contenido de contexto sigue siendo una de las tácticas más utilizadas para desinformar.
Finalmente, es recomendable desconfiar de promociones exclusivas, sorteos de boletos o supuestas oportunidades laborales vinculadas al torneo.
Los ciberdelincuentes suelen aprovechar eventos masivos para distribuir enlaces fraudulentos destinados a robar información personal o financiera.
En un torneo que concentra la atención de millones de personas alrededor del mundo, verificar antes de compartir se convierte en una herramienta tan importante como seguir los resultados de cada partido.
La mejor defensa frente a la desinformación sigue siendo una ciudadanía crítica, informada y dispuesta a comprobar los hechos antes de difundirlos.