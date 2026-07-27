María José Sosa no propuso renombrar el aeropuerto Palmerola por Juan Orlando Hernández

San Pedro Sula, Honduras

​​​​​​Circula en redes sociales una publicación que afirma que María José Sosa, diputada del Partido Nacional, presentó una moción en el Congreso Nacional para cambiar el nombre del Aeropuerto Internacional Palmerola por el de Juan Orlando Hernández. Sin embargo, la afirmación es falsa. No existe registro público de que Sosa haya presentado una iniciativa con ese propósito en el Congreso Nacional. Además, la legisladora confirmó a LA PRENSA que la supuesta moción atribuida en redes sociales es "totalmente falsa". “¡PALMEROLA PODRÍA LLEVAR EL NOMBRE DE JOH! Diputada Maria José Sosa presenta moción en el Congreso”, dice textualmente la descripción de una publicación en Facebook, compartida decenas de veces desde el 24 de julio.

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández regresó al país el 26 de junio de 2026, después de permanecer recluido durante cuatro años en Estados Unidos. Según informó EL HERALDO, el exmandatario aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Palmerola, en Comayagua, acompañado por Renato Stabile, su abogado defensor en Estados Unidos; tres generales, y otro ciudadano estadounidense identificado como Ryan. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El regreso de Hernández se produjo después de que la justicia hondureña suspendió la orden de captura internacional que pesaba en su contra por presuntos delitos de corrupción cometidos durante su administración. La resolución judicial respondió a una solicitud presentada por su defensa legal, encabezada por Mario Cárdenas, abogado de Hernández, quien pidió que el expresidente pudiera regresar voluntariamente a Honduras y comparecer ante las autoridades correspondientes. De acuerdo con EL HERALDO, Hernández deberá presentarse ante la justicia hondureña en una audiencia programada para el 3 de agosto, relacionada con el caso Pandora II.

No existe tal moción

Una búsqueda en Google con las palabras clave "María José Sosa", "moción", "cambiar", "nombre", "aeropuerto Palmerola" y "Juan Orlando Hernández" no arrojó resultados en medios de comunicación que respalden la supuesta iniciativa. Asimismo, se revisaron el sitio web del Congreso Nacional y sus cuentas oficiales en Facebook , Instagram y X , donde se publican regularmente las mociones, iniciativas y proyectos de ley presentados durante las sesiones. La revisión no encontró ningún registro de una moción para cambiar el nombre del Aeropuerto Internacional de Palmerola por el de Juan Orlando Hernández. Además, una búsqueda en las cuentas oficiales de Facebook , Instagram , X y TikTok de la diputada María José Sosa tampoco halló evidencia que respalde la versión difundida en la publicación viral. Adicionalmente, LA PRENSA contactó a María José Sosa, quien confirmó que la moción que se le atribuye en redes sociales es "totalmente falsa".

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