Figuras políticas, principal blanco de las citas falsas en Honduras

San Pedro Sula, Honduras

La cita falsa se consolidó como la principal cara (o tipología) de la desinformación detectada en Honduras durante los primeros ocho meses de 2026. El monitoreo y el chequeo cotidiano de LA PRENSA Verifica y EH Verifica identificaron 124 registros de esta modalidad, cuya distribución revela un patrón adicional: la falsificación de declaraciones encontró sus blancos más recurrentes entre figuras de la política y el servicio público. No se trata únicamente de una acumulación de nombres. Los datos muestran concentraciones que se refuerzan desde distintos ángulos. Nasry Asfura, Johana Bermúdez y Tomás Zambrano encabezan las atribuciones falsas; Congreso Nacional y Gobierno dominan las temáticas; Facebook concentra casi nueve de cada diez registros y julio y agosto reúnen cuatro de cada diez. El mandatario Asfura registró 20 citas falsas; la diputada Bermúdez, 15, y el presidente del Congreso, Zambrano, 10. Juntos sumaron 45 registros. Si se incorporan al expresidente Juan Orlando Hernández, con siete, y la designada presidencial, María Antonieta Mejía, con cinco, los cinco primeros nombres alcanzan 57. La concentración es relevante porque diferencia dos comportamientos dentro del mismo fenómeno. Una parte amplia de las figuras aparece ocasionalmente como blanco, mientras un grupo reducido reaparece con mucha mayor frecuencia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las citas falsas, por tanto, tuvieron alcance sobre numerosos personajes, pero recurrencia especialmente marcada sobre determinados actores. Javier Franco, experto en desinformación, explicó que la exposición pública de los políticos puede convertirlos en figuras atractivas para quienes fabrican declaraciones falsas, debido a las reacciones que generan entre sus seguidores y adversarios. “Los políticos son figuras que funcionan como vitrinas y refractores de opinión pública. Su notoriedad y exposición permanente permiten que una declaración atribuida a ellos, aunque sea falsa, provoque reacciones inmediatas”, señaló. Ese desequilibrio tampoco autoriza a hablar de campañas dirigidas contra ellos. Ser blanco recurrente demuestra repetición dentro de los registros identificados, no coordinación entre quienes producen o difunden las falsedades. Para sostener esa hipótesis sería necesario conectar emisores, narrativas, tiempos de publicación y piezas compartidas.

De los personajes a las instituciones

El componente político no termina en los nombres. Al cambiar la unidad de observación desde las personas hacia las temáticas, el mismo ámbito vuelve a ocupar los primeros lugares. Congreso Nacional encabeza la clasificación temática con 35 registros y Gobierno aparece después con 24. Juntos suman 59 de las 124 citas falsas, equivalentes al 47.6% del universo analizado. La coincidencia entre ambos planos constituye uno de los principales hallazgos: las figuras políticas ocupan los primeros lugares entre los blancos recurrentes y, paralelamente, Congreso Nacional y Gobierno reúnen casi la mitad de la clasificación temática. Eso no significa que los 59 registros sobre Congreso y Gobierno correspondan necesariamente a los cinco personajes principales. Los datos agregados no permiten establecer esa relación individual sin cruzar ambas variables registro por registro. Sí permiten identificar que, observados de forma independiente, personajes y temáticas convergen alrededor del ámbito político e institucional. Edwin Ordóñez, docente de Periodismo Digital de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), considera que el reconocimiento público y los cargos que ocupan los políticos son factores aprovechados para dar apariencia de credibilidad a declaraciones inventadas. “La imagen del político y su cargo, son características principales para ser usados por esos medios falsos. Entre más alcance tenga el político, a más personas le llega el mensaje”, afirmó. Según el académico, la utilización de figuras reconocidas también permite presentar los contenidos falsos con una apariencia similar a la información periodística. “Ellos (los desinformadores) adaptan un estilo periodístico a la desinformación y esto les da impulso, porque hay un rostro y hay palabras de un funcionario, obviamente falsas”, explicó. Después aparecen coyunturas más específicas. El regreso de Juan Orlando Hernández acumuló 12 registros; política, ocho; alzas de combustibles, seis; paro de docentes, cinco; reforma energética e Isla Conejo, cuatro cada una. La cita falsa muestra así capacidad para insertarse tanto en instituciones permanentes como en discusiones coyunturales. Su mecanismo permanece esencialmente igual: colocar una declaración inexistente o alterada en boca de una figura reconocible para introducirla en una conversación pública determinada. Franco señaló que la percepción previa sobre un personaje político también puede influir en la credibilidad que los usuarios atribuyen a estas publicaciones. “Porque muchas personas valoran una declaración no solamente por su veracidad, sino por cuánto coincide con lo que ya piensan de quien supuestamente la pronunció. Si una cita falsa encaja con la imagen previa de un político, puede parecer auténtica sin que exista ninguna comprobación”, explicó.

La frecuencia aumentó, pero no siguió una línea ascendente