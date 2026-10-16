Entre bulos y un partido en formación: el bukelismo busca espacio en Honduras

San Pedro Sula, Honduras
Una imagen artificial presentó a Nayib Bukele llegando a Honduras para enseñar a gobernar. Una declaración inventada lo mostró dispuesto a dirigir el país si los hondureños lo elegían.
Otros contenidos trasladaron esa expectativa a su cuñada hondureña, Paola González: la hicieron pedir apoyo electoral, participar en un mitin y aparecer con la banda presidencial.
Estos cinco bulos coinciden con una iniciativa política concreta. EH Verifica cotejó la existencia de una solicitud ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para inscribir Unión Democrática Nuevas Ideas, una organización en formación cuyo trámite sigue pendiente.
Su presidente, Allan García, ha afirmado públicamente que el proyecto tiene un origen bukelista, una identificación que fundamenta en su valoración favorable de la administración del mandatario salvadoreño.
También asegura que ha realizado reuniones con población en distintas partes de Honduras y ha promovido a González, esposa de Karim Bukele, como posible candidata presidencial.
Ella no ha confirmado públicamente esas aspiraciones. Tampoco está acreditado que Nayib Bukele respalde la iniciativa.
La relación entre los contenidos falsos y el proyecto permite examinar cómo la desinformación puede modificar la interpretación de un hecho. Una organización busca reconocimiento legal, pero los bulos añaden decisiones, compromisos y escenas de respaldo que pueden hacerla parecer más avanzada de lo que demuestra la información disponible.
La iniciativa real puede prestar credibilidad a las falsedades. A su vez, las falsedades pueden alterar la percepción de la iniciativa. Esa relación no demuestra coordinación entre sus autores y los dirigentes partidarios, pero sí revela una coincidencia narrativa: presentar al bukelismo como una alternativa para Honduras.
Del prestigio a una candidatura fabricada
El primero de los cinco bulos, desmentido por EH Verifica y LA PRENSA Verifica en febrero de 2026, utilizaba una imagen generada con inteligencia artificial (IA) para mostrar a Bukele descendiendo de un avión, supuestamente a su llegada a Honduras.
El mensaje que la acompañaba lo situaba como alguien capaz de enseñar cómo gobernar.
La escena fabricaba una visita y establecía una relación de autoridad: el mandatario salvadoreño tenía conocimientos y respuestas que los gobernantes hondureños necesitaban.
El segundo contenido, verificado en octubre por EH Verifica y LA PRENSA Verifica, le atribuía estas palabras: “Si el pueblo hondureño me elige para que yo les gobierne, yo sacaré adelante a su país”.
Las búsquedas documentadas en esas verificaciones no encontraron registros que respaldaran la declaración.
En ese caso, la publicación convertía la admiración de sus simpatizantes en un supuesto ofrecimiento del propio presidente. Ya no bastaba con presentarlo como ejemplo: se le atribuía voluntad de asumir el gobierno hondureño.
Los tres contenidos restantes trasladan esa promesa a González. Un video generado con inteligencia artificial la muestra junto a su esposo, supuestamente preguntando a los hondureños si respaldarían una eventual candidatura presidencial.
El mismo material la sitúa en un mitin político y simula una escena de apoyo electoral.
El montaje fabrica dos elementos distintos: su disposición a competir y una respuesta favorable del público. La aparición junto a su esposo refuerza el vínculo familiar que conecta su imagen con la del mandatario salvadoreño.
Otro bulo utiliza una imagen artificial para mostrarla con la banda presidencial. La representación la coloca visualmente en el ejercicio del poder, aunque ella no haya confirmado una aspiración electoral.
El quinto es una publicación de TikTok difundida por un usuario anónimo que afirma que la esposa del hermano de Bukele es la candidata. El mensaje presenta como definida una condición que no puede establecerse únicamente a partir de la intención expresada por García.
El dirigente puede proponer su nombre y anunciar que desea llevarla como candidata. Esas declaraciones documentan la voluntad del promotor; no sustituyen la aceptación de la persona propuesta.
Considerados en conjunto, los cinco bulos construyen distintos grados de una misma expectativa: Bukele llega, se ofrece a gobernar y una integrante de su familia aparece solicitando apoyo, recibiéndolo y ocupando la presidencia. Esa relación entre los relatos no demuestra que hayan sido producidos en ese orden ni que respondan a una estrategia común.
Sí permite observar cómo la desinformación elimina incertidumbres mediante escenas y afirmaciones inventadas. Donde hay una posibilidad, presenta una decisión; donde falta acreditar respaldo, lo representa visualmente.
Cuando el hecho da credibilidad a la mentira
Unión Democrática Nuevas Ideas tiene elementos que permiten asociarla con el referente salvadoreño. Su nombre guarda semejanza con Nuevas Ideas, el partido con el que Bukele ganó las elecciones de 2024. García, además, reivindica expresamente esa afinidad y asegura que ya desarrolla actividades con ciudadanos.
Esas acciones muestran que existe un esfuerzo de organización más allá de las publicaciones falsas. Sin embargo, el trámite ante el CNE, la identificación bukelista y las reuniones que afirma realizar su dirigente no confirman una candidatura de González ni una relación orgánica con el presidente de El Salvador.
La coincidencia puede dificultar esa distinción. Quien sepa que hay una solicitud partidaria podría encontrar verosímil el video artificial de González o interpretar el mitin simulado como parte de una campaña auténtica.
Quien haya visto primero los montajes podría recibir la noticia del trámite como confirmación de una candidatura previamente acordada.
El riesgo consiste en que evidencias de una cosa se utilicen para dar por probada otra. La existencia de la organización puede terminar funcionando, equivocadamente, como respaldo de las palabras que González nunca pronunció en el video artificial.
De esa manera, la desinformación puede hacer parecer más consolidado un proyecto sin que haya cambiado su situación real. Una solicitud puede confundirse con un reconocimiento legal; una propuesta de terceros, con una decisión personal; y una escena fabricada, con apoyo ciudadano.
La inseguridad, la pobreza, la falta de empleo y los combustibles caros forman parte del contexto hondureño en el que esa promesa de cambio busca resultar atractiva. Son problemas distintos, pero la narrativa que comparten estos contenidos concentra las soluciones en una figura presentada como capaz de cambiar el rumbo del país.
El modelo de seguridad salvadoreño ya ocupa un lugar en el debate político hondureño. Distintos dirigentes han propuesto adoptar medidas inspiradas en esa experiencia. Un análisis del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria identificaba desde 2024 una percepción favorable hacia la gestión de seguridad de Bukele, junto con cuestionamientos sobre derechos humanos, Estado de derecho y sostenibilidad.
Esa simpatía también tuvo expresiones durante la Semana Morazánica de 2026, cuando más de 43,000 hondureños viajaron a El Salvador. En redes sociales circularon testimonios de algunos visitantes que elogiaban la gestión de Bukele y expresaban su deseo de tener un presidente semejante en Honduras.
El volumen de viajeros no constituye una medida de respaldo político. Esas manifestaciones, sin embargo, ilustran cómo la experiencia turística puede convertirse en una referencia para comparar gobiernos.
La valoración de lo observado durante una visita puede alimentar expectativas sobre lo que debería cambiar en el país de origen, aunque ese recorrido no permita evaluar por completo una administración.
La distinción ayuda a comprender la desinformación. La admiración expresada por algunos ciudadanos ofrece un contexto en el que pueden resultar persuasivos los mensajes que presentan a Bukele o a su entorno como alternativa para Honduras.
Los bulos van más allá de esa simpatía: inventan su disposición a gobernar, atribuyen aspiraciones a su cuñada y simulan respaldo electoral.
Sobre la valoración de su política de seguridad puede construirse, además, una expectativa más amplia: que el liderazgo asociado con esos resultados también resolvería el desempleo, la pobreza o el costo de vida.
Las falsedades facilitan ese salto al presentar una solución personal sin explicar las políticas, los recursos ni las capacidades institucionales que requeriría.
El parentesco de González aporta una conexión simbólica a esa promesa. Su nacionalidad hondureña permite presentarla como opción local; su relación familiar facilita asociarla con Bukele. Ninguno de esos vínculos demuestra que tenga su respaldo, comparta un programa con él o pueda reproducir sus resultados.
Incluso el mandatario salvadoreño reconoció en una entrevista con TIME publicada en 2024 que cada país tiene una realidad distinta y debe determinar qué medidas de la experiencia de El Salvador le resultan aplicables.
Su defensa pública de la unión centroamericana amplía también la proyección regional de su figura. En enero de 2024 sostuvo que Centroamérica debería ser un solo país, una posición que conecta con el ideal unionista asociado a Francisco Morazán.
Esa visión regional no acredita una intención de gobernar Honduras ni su participación en la organización en formación.
Los cinco bulos pueden leerse como una advertencia sobre una expectativa susceptible de aprovechamiento político. No constituyen una predicción documentada del surgimiento del partido ni hay evidencia disponible para atribuirlos a sus promotores.
Tampoco se ha medido si aumentaron el respaldo a la iniciativa o influyeron en decisiones ciudadanas. Lo que permiten identificar es el mecanismo con el que podrían hacerlo: presentar como disponible, aceptada y respaldada una alternativa que todavía depende de decisiones no confirmadas.
La organización intenta convertir su afinidad con el bukelismo en una propuesta política hondureña. Los contenidos falsos añaden una aparente intervención de Bukele y una candidatura construida alrededor de su cuñada.
Así pueden rodear un hecho comprobable de certezas ficticias que dificultan evaluar quién impulsa realmente el proyecto, a quién representa y hasta dónde ha avanzado.