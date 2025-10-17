Video de Rixi Moncada en mitin político fue alterado para hacerla decir "somos enemigos de los empresarios, a ellos no los toleramos"

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula un video en el que se escucha presuntamente a la candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, afirmar: “Somos enemigos de los empresarios, a ellos no los toleramos”. Sin embargo, es falso. El video fue editado, alterando el orden original de sus palabras para dar la impresión de que Moncada decía tales declaraciones. “Somos enemigos de los empresarios, a ellos no los toleramos, yo les hago una recomendación, es mejor que le ayuden al presidente del Congreso aprobar esa Ley de Justicia Tributaria, porque si no se aprueba en este periodo lo que viene tiene que ser mucho más fuerte y más contundente, a ellos no los toleramos los consideramos enemigos de los empresarios” se escucha decir a Moncada en una publicación de TikTok difundida el 3 de octubre de 2025 y que cuenta más de 270 visualizaciones.

Rixi Moncada arremetió contra “las 10 familias” que, según ella, han mantenido al país empobrecido durante cuatro décadas. Afirmó que estas operan a través de 25 grupos económicos que monopolizan prácticamente todos los sectores del país. Las elecciones generales de Honduras están programadas para el 30 de noviembre de 2025. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Audio manipulado

Una búsqueda inversa con Google Lens con un fotograma clave del video llevó a la transmisión en vivo publicada en la cuenta oficial del partido Libre en su cuenta de Facebook difundida el 24 de septiembre de 2025. El evento corresponde un mitin político realizado en la colonia Rivera Hernández de San Pedro Sula.

La publicación desinformante corta la intervención de Moncada en el minuto 1:30:01 de la grabación. En la secuencia (sin cortes) se comprueba que Moncada no asegura ser enemiga de los empresarios, como sugiere el contenido manipulado. La cita completa de Moncada dice textualmente: "Nosotros no somos enemigos de la empresa privada, somos enemigos de los empresarios corruptos que se alían con funcionarios corruptos para obtener concesiones, fidecomisos, contratos y saquear la caja del Estado, a ellos no los toleramos". Asimismo, la publicación combina una declaración distinta de la política realizada durante el mismo mitin. Esta se puede escuchar en el minuto 1:35:49, cuando Moncada dice textualmente: "Yo les hago una recomendación: es mejor que le ayuden al presidente del Congreso a aprobar esa Ley de Justicia Tributaria ahora, porque si no se aprueba en este periodo, lo que viene tendrá que ser mucho más fuerte y más contundente. Todos los ricos deben pagar impuestos; no debe haber excepciones, y esos impuestos..." En conclusión, el video de Rixi Moncada asegurando que "somos enemigos de los empresarios, a ellos no los toleramos" fue manipulado. Combina dos declaraciones discurso para alterar el sentido del mensaje original y lo deja incompleto, con el fin de desinformar.