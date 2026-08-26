Video de Bukele sobre “dictadura” en Honduras es de 2018, no de 2026

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula un video en el que Nayib Bukele, presidente de El Salvador, afirma que en Honduras hay una “dictadura” y que hubo fraude electoral en perjuicio del excandidato presidencial Salvador Nasralla.

La grabación corresponde a una entrevista que Fernando del Rincón, periodista de CNN, realizó a Bukele para el programa Conclusiones.

Sin embargo, es engañoso presentar el video como una declaración reciente. Aunque Bukele sí pronunció esas palabras durante la entrevista, la grabación corresponde a julio de 2018, cuando todavía no era presidente de El Salvador.

“Nayib Bukele habla de la dictadura en Honduras”, dice textualmente la descripción de una entrada en TikTok que ha sido compartida más de 300 veces desde el 25 de agosto.