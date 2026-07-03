No es el recibimiento de JOH en Lempira en 2026, es un video de Guatemala de 2023

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales un video que muestra supuestamente el recibimiento del expresidente Juan Orlando Hernández al departamento de Lempira, tras su regreso a Honduras. Sin embargo, es falso. LA PRENSA Verifica comprobó que el video no fue grabado en Honduras ni corresponde a un hecho ocurrido en 2026. En realidad las imágenes fueron registradas en Guatemala en octubre de 2023 y están siendo difundidas como el supuesto recibimiento de JOH en Lempira. Además la misma secuencia ya había circulado con un contexto diferente. “PUEBLO ENARDECIDO, se rumora que el 3xc0nvict0 JOH arribo al pais y asi fue la recibida que le dieron Pobladores de Lempira le dieron hasta para llevar. Nadie lo quiere” dice textualmente la descripción que acompaña la publicación difundida en Facebook, que hasta la fecha cuenta con más de 100 compartidos.

El anuncio del regreso a Honduras del expresidente Juan Orlando Hernández se produjo luego de las recientes resoluciones judiciales emitidas en el caso Pandora II, en el que es acusado por los delitos de fraude y lavado de activos. El 29 de junio de 2026, un juez natural suspendió de forma provisional la orden de captura y la alerta internacional giradas en su contra, con el fin de que el exmandatario pueda comparecer voluntariamente ante la justicia hondureña. Tras esa decisión, según informó LA PRENSA, la defensa del exmandatario informó que su regreso al país está previsto para el 31 de julio, al momento de esta verificación el retorno aún no se ha concretado. Hernández continúa enfrentando un proceso judicial en Honduras y tiene programada una audiencia para el próximo 3 de agosto, luego de que un juez natural suspendiera provisionalmente la orden de captura y alerta internacional emitidas en su contra.

Video de Guatemala

LA PRENSA Verifica realizó una búsqueda inversa mediante Google Lens utilizando fotogramas del video viral. La herramienta permitió localizar la grabación original, publicada el 14 de octubre de 2023. La búsqueda permitió establecer que el video no guarda relación con Juan Orlando Hernández ni con Honduras. En realidad, muestra el momento en que una multitud lanzó empujones y pedradas contra Miguel Martínez mejor conocido como “Miguelito” y a los familiares que lo acompañaban cuando salían de un templo religioso en Antigua Guatemala.

Asimismo, una búsqueda en Google con las palabras clave “Juan Orlando Hernández + regreso + Honduras + recibimiento + Lempira” no localizó registros de medios de comunicación confiables que documenten un evento como el que aparece en el video viral.

Video circuló con otro contexto