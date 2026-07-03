No hay pruebas de que el diputado Roy Cruz presentó un proyecto para subsidiar la energía a centros comerciales

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una publicación que asegura que Roy Cruz, diputado del Partido Nacional, presentó una propuesta de ley en el Congreso Nacional para subsidiar durante 10 años el servicio de energía eléctrica a centros comerciales de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Sin embargo, la afirmación es falsa. No hay registro público de que Cruz haya presentado esa iniciativa de ley. “Proyecto de Diputado Roy Cruz, Partido Nacional "Subsidiar energía eléctrica a los centros comerciales de Tegucigalpa y San Pedro Sula por 10 años", cita textualmente la descripción de una publicación en Facebook, difundida desde el 2 de julio.

El 30 de junio, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) comunicó que la tarifa eléctrica subirá un 12.48 % para julio, agosto y septiembre del presente año. La CREE informó mediante un comunicado que el ajuste se debe casi en su totalidad al aumento en los costos de los combustibles y, en menor grado, a la devaluación de la moneda durante el trimestre anterior (marzo-mayo). Según el comunicado oficial, el precio máximo promedio de la energía pasará de 5.32 lempiras por kilovatio hora (kWh) a 5.98 lempiras por kWh. Ante este ajuste, el Gobierno informó que continuará otorgando el apoyo económico temporal del 100% en el servicio de energía eléctrica para hogares con consumo de 150 kWh mensuales para reducir el efecto del incremento del 12.5 % en la tarifa correspondiente al tercer trimestre de 2026. En tal sentido, el beneficio se aplicará a usuarios residenciales y a pequeños y medianos comercios, con porcentajes de subsidio definidos de acuerdo con el consumo mensual de electricidad. Entre ellos, todos aquellos usuarios que registren consumos superiores a los 150 kwh hasta 500 kwh accederán a un subsidio del 50% Esta medida se extiende además a los pequeños y medianos negocios que operan con tarifa de baja tensión, el Gobierno asumirá el 100% de la totalidad del diferencial tarifario para aquellos locales con consumos de hasta 1,000 kWh mensuales.

No hay tal propuesta

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Roy Cruz + propuesta de ley + subsidiar energía + centros comerciales” no arrojó resultados en medios de comunicación que respalden tal propuesta. También se revisó el sitio web del Congreso Nacional y sus cuentas oficiales en Facebook , Instagram y X , donde se publican regularmente mociones, iniciativas y proyectos de ley presentados durante las sesiones. No se encontró ningún registro sobre una propuesta para subsidiar la energía eléctrica a los centros comerciales de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Además, una pesquisa en las cuentas oficiales de Facebook y TikTok del diputado Roy Cruz no encontró evidencia que respalden la versión de la publicación viral.

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