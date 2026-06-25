No es el oleaje en las costas de Venezuela tras los terremotos de junio de 2026

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales un video que muestra un fuerte oleaje en el mar junto a un mensaje que lo vincula con los dos terremotos registrados en Venezuela el 24 de junio de 2026. Sin embargo, es falso. Las imágenes corresponden a la llegada del tifón Jangmi, un tipo de ciclón tropical, registrado a principios de junio de 2026 en Japón, que dejó fuertes lluvias y daños en infraestructuras en el país asiático, sin relación con los dos sismos. “Tsunami in Venezuela”, dice textualmente el mensaje que acompaña una publicación de TikTok compartida más de mil veces desde la madrugada del jueves 25 de junio de 2026.

Dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio de 2026, con 39 segundos de diferencia. Los sismos se registraron en Caracas y en otras regiones del país, provocando daños en infraestructura, interrupciones en servicios básicos y evacuaciones preventivas en distintas zonas. Hasta el 25 de junio de 2026, EL HERALDO informó que hay más de 164 muertos y 971 heridos, además de contabilizarse más de 30 réplicas en las últimas horas. La presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia nacional y catalogó al estado norteño de La Guaira como "zona de desastre" ante el colapso masivo de infraestructuras.

Video de Japón