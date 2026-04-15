Sacan de contexto video de Saraí Espinal para atribuirle uso de ChatGPT en juicio contra Mario Morazán

San Pedro Sula, Honduras

Un video en redes sociales asegura que la diputada del Partido Liberal, Saraí Espinal, confesó haber usado la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT para elaborar preguntas en el juicio político contra Mario Morazán. Sin embargo, el clip fue sacado de contexto y no corresponde a una admisión relacionada con ese proceso político. En realidad, el fragmento pertenece a una intervención de Espinal en el programa Llegaron las Mujeres del 8 de abril de 2026, en el que se refería al uso de una aplicación de comida a domicilio y no a la preparación de preguntas para el juicio político. “Congresistas de la comisión especial del juicio sumario ya no disimulan, admiten que incluso ChatGPT entra al "banquillo de los consultores para elaborar preguntas dirigidas a magistrados y fiscales con la intención de impulsar su destitución”, dice textualmente la descripción de una entrada en Facebook, compartida más de 100 veces desde el 14 de abril.

El Congreso Nacional aprobó el 9 de abril de 2026, con 91 votos, la apertura de juicios políticos contra funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), entre ellos Marlon Ochoa y Mario Morazán, en medio de cuestionamientos a su gestión en materia electoral. Como parte del procedimiento, el Legislativo conformó una comisión especial de nueve diputados encargada de sustanciar el caso. La integran Tania Pinto, presidenta; Lissi Matute Cano, vicepresidenta; Alberto Cruz, secretario; y los congresistas Saraí Espinal, Kilverth Beltrán, Sara Zavala, Luz Ernestina Mejía, Arnold Burgos y Alejandra Vallecillo. La audiencia del juicio político contra Morazán inició el lunes 13 de abril alrededor de las 11:00 a.m. y continuó el 14 de abril con la comparecencia de los testigos en su contra.

Video sacado de contexto

Una búsqueda inversa en Google Lens permitió identificar el origen del video viral. El clip corresponde a un segmento del programa “Llegaron Las Mujeres”, transmitido por TSi Honduras y grabado el 8 de abril de 2026. El contenido fue publicado en la cuenta oficial de Saraí Espinal en Instagram. En el video se escucha a Espinal decir de forma textual: “Yo ya no cocino, conmigo no cuenten. Yo ya pasé esa etapa. Ahí hay una app donde usted mire... clac clac, y ya estuvo”. En ningún momento del clip se menciona el uso de una aplicación de inteligencia artificial. Además, el video fue grabado cinco días antes del inicio del juicio político contra Marlon Ochoa y Mario Morazán, por lo que no existe relación acreditada entre ambos hechos.