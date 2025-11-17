En este video Rixi Moncada no le dice “enemigos” a todos los empresarios: está editado

San Pedro Sula, Honduras

Un video en redes sociales muestra a Rixi Moncada, candidata presidencial oficialista, durante un mitin en el que, presuntamente, afirma ser enemiga de los empresarios hondureños. Sin embargo, el video difundido ha sido editado. En la versión viral se omiten varias frases clave y se combinan fragmentos no consecutivos, lo que distorsiona el sentido literal del discurso. En realidad, ella se refería específicamente a los “empresarios corruptos”. "Somos enemigos de los empresarios, a ellos no los toleramos. Yo les hago una recomendación, es mejor que le ayuden al presidente del Congreso a aprobar esa Ley de Justicia Tributaria porque si no se aprueba en este periodo lo que viene tiene que ser mucho más fuerte y más contundente. A ellos no los toleramos, somos enemigos de los empresarios", dice literalmente en una secuencia de Facebook, compartida más de 1,600 veces desde el 2 de octubre.

Rixi Moncada buscará la presidencia de Honduras como representante del partido Libertad y Refundación (Libre) en las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025. Competirá con Salvador Nasralla, del Partido Liberal; Nasry Asfura, del Partido Nacional; Mario Rivera, de la Democracia Cristiana (DC), y Nelson Ávila, del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD).

Video editado

Una búsqueda inversa en Google, a partir de un fotograma clave, permitió localizar un fragmento del video en el perfil oficial de UneTV en Instagram. La publicación, con fecha del 24 de septiembre de 2025, indica que la participación de Moncada tuvo lugar en la colonia Rivera Hernández de San Pedro Sula.

Al realizar una búsqueda en Google con las palabras clave “Rixi Moncada + Rivera Hernández + San Pedro Sula + en vivo”, LA PRENSA Verifica localizó la transmisión completa en el canal oficial de YouTube de la candidata, bajo el título: La Rivera Hernández se eleva en esperanza al lado de la próxima presidenta Rixi Moncada.