En este video Rixi Moncada no le dice “enemigos” a todos los empresarios: está editado

San Pedro Sula, Honduras
Un video en redes sociales muestra a Rixi Moncada, candidata presidencial oficialista, durante un mitin en el que, presuntamente, afirma ser enemiga de los empresarios hondureños.
Sin embargo, el video difundido ha sido editado. En la versión viral se omiten varias frases clave y se combinan fragmentos no consecutivos, lo que distorsiona el sentido literal del discurso. En realidad, ella se refería específicamente a los “empresarios corruptos”.
"Somos enemigos de los empresarios, a ellos no los toleramos. Yo les hago una recomendación, es mejor que le ayuden al presidente del Congreso a aprobar esa Ley de Justicia Tributaria porque si no se aprueba en este periodo lo que viene tiene que ser mucho más fuerte y más contundente. A ellos no los toleramos, somos enemigos de los empresarios", dice literalmente en una secuencia de Facebook, compartida más de 1,600 veces desde el 2 de octubre.
Rixi Moncada buscará la presidencia de Honduras como representante del partido Libertad y Refundación (Libre) en las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025. Competirá con Salvador Nasralla, del Partido Liberal; Nasry Asfura, del Partido Nacional; Mario Rivera, de la Democracia Cristiana (DC), y Nelson Ávila, del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD).
Video editado
Una búsqueda inversa en Google, a partir de un fotograma clave, permitió localizar un fragmento del video en el perfil oficial de UneTV en Instagram. La publicación, con fecha del 24 de septiembre de 2025, indica que la participación de Moncada tuvo lugar en la colonia Rivera Hernández de San Pedro Sula.
Al realizar una búsqueda en Google con las palabras clave “Rixi Moncada + Rivera Hernández + San Pedro Sula + en vivo”, LA PRENSA Verifica localizó la transmisión completa en el canal oficial de YouTube de la candidata, bajo el título: La Rivera Hernández se eleva en esperanza al lado de la próxima presidenta Rixi Moncada.
La herramienta Desgrabador, desarrollada por Chequeado —miembro de la red LatamChequea, al igual que LA PRENSA Verifica— permitió transcribir con precisión el segmento en cuestión. La revisión confirmó que el clip viral fue manipulado digitalmente: une frases no consecutivas y omite partes esenciales del mensaje original.
En realidad, Moncada utilizó el término “enemigo” para referirse específicamente a los empresarios corruptos. La afirmación original puede escucharse a partir del minuto 1:30:04 del video completo.
“Nosotros no somos enemigos de la empresa privada, somos enemigos de los empresarios corruptos que se alían con funcionarios corruptos para obtener concesiones, fideicomisos, contratos y saquear la caja del Estado. A ellos no los toleramos”, declaró Moncada.
Más adelante, en el minuto 1:35:48, se escucha el segundo fragmento utilizado en el video viral:
“Yo les hago una recomendación. Es mejor que le ayuden al presidente del Congreso a aprobar esa ley de justicia tributaria ahora, porque si no se aprueba en este periodo, lo que viene tiene que ser mucho más fuerte y más contundente”.
En conclusión, el video en el que Rixi Moncada llama “enemigos” a los empresarios fue editado digitalmente. En su discurso original, la candidata se refirió a “empresarios corruptos”, pero esa parte clave fue eliminada en el clip viral.
Además, el video combina frases de distintos momentos de su intervención, lo que distorsiona su mensaje original.