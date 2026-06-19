Reformas eléctricas activan nueva ruta de desinformación en Honduras

San Pedro Sula, Honduras
La discusión sobre las reformas al sistema eléctrico hondureño abrió una nueva ruta para la desinformación: publicaciones falsas, videos fuera de contexto, comunicados apócrifos y citas inventadas utilizaron la crisis de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) para instalar miedo, confusión y rechazo en redes sociales.
Un análisis conjunto de nueve verificaciones realizadas por LA PRENSA Verifica y EH Verifica identificó al menos cuatro líneas narrativas: la supuesta privatización de la Enee, la instalación de contadores prepago, el aumento de tarifas eléctricas para financiar otros gastos del Estado y el uso de figuras políticas como voceros falsos de medidas impopulares.
Los contenidos circularon principalmente en Facebook y TikTok entre mayo y junio de 2026, en medio del debate en el Congreso Nacional sobre el anteproyecto de reforma del subsector eléctrico, que plantea dividir la Enee en cuatro sociedades mercantiles: generación, transmisión, distribución y operación del sistema y del mercado eléctrico.
Aunque el Poder Ejecutivo y autoridades de la estatal han asegurado que la propuesta no implica la venta de la empresa, la desinformación aprovechó la palabra “reforma” para convertirla en sinónimo de privatización, cobros abusivos o pérdida de derechos para los usuarios.
Medidores, tarifas y miedo económico
La narrativa más recurrente fue la de los contadores prepago. Tres verificaciones desmintieron publicaciones que aseguraban que la Enee instalaría medidores bajo esa modalidad desde agosto, desde el 15 de junio o mediante un supuesto comunicado con paquetes de energía de 1,000, 2,000, 4,500 y 6,500 lempiras.
El patrón fue claro: tomar declaraciones reales sobre la instalación de nuevos medidores eléctricos y manipularlas para hacer creer que el Gobierno cobraría la energía por adelantado.
Esa versión fue desmentida por la Enee y por su gerente, Guillermo Peña Panting, quien aclaró que los nuevos contadores no corresponden a un sistema prepago.
El falso comunicado atribuido a la Enee fue uno de los contenidos con mayor alcance identificado: solo en TikTok acumuló más de 3,100 compartidos desde el 11 de junio. Otro video sobre supuestos contadores prepago desde el 15 de junio superó los 1,600 compartidos.
También se utilizó un video de República Dominicana, donde una mujer destruye un contador eléctrico, para presentarlo falsamente como si hubiera ocurrido en Honduras por el alto costo de la energía. Ese recurso buscó dar apariencia visual de indignación ciudadana local.
Citas falsas y actores usados como vehículo
Otra línea de desinformación consistió en atribuir declaraciones falsas a políticos hondureños. La diputada Johana Bermúdez fue usada en dos publicaciones: una que le adjudicó la frase “ya vayan quitando esos contadores que roban energía” y otra que aseguraba que pidió subir la tarifa eléctrica para pagar el incremento salarial de los maestros.
En ambos casos, no hubo registros públicos de esas declaraciones y la congresista negó ser autora de las frases.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, también fue utilizado en una cita falsa que le atribuía haber dicho que “lo mejor para el país” era privatizar la Enee, la salud y la educación.
LA PRENSA Verifica y EH Verifica no encontraron registros de esa afirmación y el Congreso Nacional negó su autenticidad.
El uso de figuras públicas no fue accidental. Las publicaciones seleccionaron actores con alta exposición política para amplificar enojo, polarización y sospecha sobre las reformas.
La fórmula se repitió: una frase breve, incendiaria, sin fuente verificable, atribuida a una autoridad o diputada, y difundida en Facebook como si fuera una declaración real.
Videos reciclados para fabricar protesta social
La desinformación también intentó construir la idea de una movilización ciudadana contra la supuesta privatización de la Enee. Un video viral en TikTok, compartido más de 1,500 veces, presentó una marcha como protesta contra la venta de la estatal.
La verificación demostró que la secuencia correspondía a una movilización de docentes realizada el 2 de junio de 2026 en San Pedro Sula.
Además, el audio usado en el video no pertenecía a esa marcha, sino a una protesta de diputados y simpatizantes de Libre frente al Congreso Nacional el 17 de marzo de 2026.
Ese caso revela una táctica más elaborada: reutilizar imágenes reales, cambiarles el contexto y añadir audio ajeno para fabricar una escena política inexistente. No se inventó una marcha desde cero; se manipuló una protesta real para insertarla en otro debate nacional.
El análisis de LA PRENSA Verifica y EH Verifica muestra que la discusión energética fue utilizada como un terreno fértil para la desinformación porque combina tres elementos sensibles: crisis económica, desconfianza institucional y temor a nuevos cobros.
En conjunto, los contenidos verificados acumularon al menos más de 6,200 compartidos identificables. La cifra no mide todo el alcance, pero sí evidencia que estas narrativas lograron circular con fuerza antes de ser desmentidas.
La conclusión es clara: la desinformación sobre la reforma eléctrica no operó como hechos aislados. Funcionó como un ecosistema de miedo construido alrededor de la Enee, los medidores, las tarifas y la privatización. Su objetivo no fue explicar el debate energético, sino distorsionarlo.