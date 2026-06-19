Reformas eléctricas activan nueva ruta de desinformación en Honduras

San Pedro Sula, Honduras

La discusión sobre las reformas al sistema eléctrico hondureño abrió una nueva ruta para la desinformación: publicaciones falsas, videos fuera de contexto, comunicados apócrifos y citas inventadas utilizaron la crisis de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) para instalar miedo, confusión y rechazo en redes sociales. Un análisis conjunto de nueve verificaciones realizadas por LA PRENSA Verifica y EH Verifica identificó al menos cuatro líneas narrativas: la supuesta privatización de la Enee, la instalación de contadores prepago, el aumento de tarifas eléctricas para financiar otros gastos del Estado y el uso de figuras políticas como voceros falsos de medidas impopulares. Los contenidos circularon principalmente en Facebook y TikTok entre mayo y junio de 2026, en medio del debate en el Congreso Nacional sobre el anteproyecto de reforma del subsector eléctrico, que plantea dividir la Enee en cuatro sociedades mercantiles: generación, transmisión, distribución y operación del sistema y del mercado eléctrico. Aunque el Poder Ejecutivo y autoridades de la estatal han asegurado que la propuesta no implica la venta de la empresa, la desinformación aprovechó la palabra “reforma” para convertirla en sinónimo de privatización, cobros abusivos o pérdida de derechos para los usuarios.

Medidores, tarifas y miedo económico

La narrativa más recurrente fue la de los contadores prepago. Tres verificaciones desmintieron publicaciones que aseguraban que la Enee instalaría medidores bajo esa modalidad desde agosto, desde el 15 de junio o mediante un supuesto comunicado con paquetes de energía de 1,000, 2,000, 4,500 y 6,500 lempiras. El patrón fue claro: tomar declaraciones reales sobre la instalación de nuevos medidores eléctricos y manipularlas para hacer creer que el Gobierno cobraría la energía por adelantado. Esa versión fue desmentida por la Enee y por su gerente, Guillermo Peña Panting, quien aclaró que los nuevos contadores no corresponden a un sistema prepago. El falso comunicado atribuido a la Enee fue uno de los contenidos con mayor alcance identificado: solo en TikTok acumuló más de 3,100 compartidos desde el 11 de junio. Otro video sobre supuestos contadores prepago desde el 15 de junio superó los 1,600 compartidos. También se utilizó un video de República Dominicana, donde una mujer destruye un contador eléctrico, para presentarlo falsamente como si hubiera ocurrido en Honduras por el alto costo de la energía. Ese recurso buscó dar apariencia visual de indignación ciudadana local.

Citas falsas y actores usados como vehículo

Otra línea de desinformación consistió en atribuir declaraciones falsas a políticos hondureños. La diputada Johana Bermúdez fue usada en dos publicaciones: una que le adjudicó la frase “ya vayan quitando esos contadores que roban energía” y otra que aseguraba que pidió subir la tarifa eléctrica para pagar el incremento salarial de los maestros. En ambos casos, no hubo registros públicos de esas declaraciones y la congresista negó ser autora de las frases. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, también fue utilizado en una cita falsa que le atribuía haber dicho que “lo mejor para el país” era privatizar la Enee, la salud y la educación. LA PRENSA Verifica y EH Verifica no encontraron registros de esa afirmación y el Congreso Nacional negó su autenticidad. El uso de figuras públicas no fue accidental. Las publicaciones seleccionaron actores con alta exposición política para amplificar enojo, polarización y sospecha sobre las reformas. La fórmula se repitió: una frase breve, incendiaria, sin fuente verificable, atribuida a una autoridad o diputada, y difundida en Facebook como si fuera una declaración real.

Videos reciclados para fabricar protesta social