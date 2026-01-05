Nayib Bukele no solicitó que le entreguen a Diosdado Cabello: el video fue alterado

San Pedro Sula, Honduras

Un video que circula en redes sociales muestra una comparecencia del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la que supuestamente afirma estar a la espera de que le entreguen al ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, para enviarlo al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). Sin embargo, el contenido ha sido manipulado mediante inteligencia artificial (IA). Las imágenes corresponden a una cadena nacional transmitida por el presidente Nayib Bukele el 1 de junio de 2022, en la cual no se registra ninguna de las declaraciones que actualmente circulan de forma viral. El video alterado también incluye la intervención del periodista internacional José Díaz-Balart, quien supuestamente respalda las palabras atribuidas a Bukele, lo cual también es falso. "Estoy esperando que me entreguen a Diosdado, en el instante que lo tenga frente a mi lo arrojaré sin piedad al Cecot y le arrancaré a la fuerza esa sonrisa de la cara. Pagará una por una las lágrimas derramadas por el pueblo venezolano", se escucha decir presuntamente a Bukele en un tiktok, compartido más de 34,800 veces desde el 3 de enero.

Desde agosto de 2025, la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela se intensificó. El gobierno estadounidense desplegó buques de guerra en aguas caribeñas cercanas al territorio venezolano con el objetivo de interceptar embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico. Además, impuso un bloqueo total a buques petroleros sancionados, lo que derivó en la incautación de una de esas embarcaciones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El 3 de enero de 2026, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, fue capturado durante una operación militar organizada por Estados Unidos. Actualmente enfrenta cuatro cargos en una corte de Nueva York: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer dichos dispositivos. Por su parte, Diosdado Cabello, uno de los dirigentes más influyentes del chavismo —exmilitar, exvicepresidente de Venezuela, expresidente de la Asamblea Nacional y actual ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz desde agosto de 2024— calificó la operación como un “ataque criminal y terrorista”. Cabello también ha sido señalado por el gobierno estadounidense por presuntos delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

Video alterado con IA

Una búsqueda inversa de imágenes, realizada con un fotograma clave del video viral, condujo a una publicación del canal de opinión del medio digital Informa TVX en YouTube. El material original, titulado "EN VIVO: Cadena Nacional del presidente Nayib Bukele", fue subido el 1 de junio de 2022 y contiene la misma toma utilizada en el video viral.

El análisis del video realizado con la herramienta de transcripción Anthiago no encontró la frase viral atribuida a Nayib Bukele ni mención alguna a Diosdado Cabello. La comparación entre la grabación original y la versión difundida en redes revela alteraciones en la saturación del color y en el movimiento de la boca, indicios frecuentes de manipulación digital. LA PRENSA Verifica sometió el audio del clip a la herramienta Hiya Deepfake Voice Detector, tanto en la voz atribuida al presidente salvadoreño como en la del periodista Mario Díaz-Balart. El sistema otorgó una puntuación de 1 sobre 100, lo que, según su escala, indica una alta probabilidad de que se trate de un deepfake.