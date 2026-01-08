Manipulan arte de LA PRENSA para afirmar que Contreras apoyará al Partido Nacional en el Congreso

San Pedro Sula, Honduras
Una publicación que circula en redes sociales muestra un arte gráfico, supuestamente de LA PRENSA, en el que se asegura que el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, luchará para que el Partido Nacional obtenga la presidencia del Congreso Nacional.
Además, afirma que, en caso de ser expulsado del Partido Liberal por tal acción, buscará una alianza con los nacionalistas.
El arte es falso: se trata de una pieza gráfica alterada que suplanta la marca. La publicación original fue publicada el 30 de julio de 2025.
"Roberto Contreras aseguró que no responde a ningún partido, que luchará para que el Partido Nacional tome la presidencia del Congreso Nacional, y que sí lo expulsan por ello, pedirá una alianza con los nacionalistas", dice textualmente en el supuesto arte publicado el 6 de enero de 2026, compartido decenas de veces.
Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula y presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), enfrenta una crisis interna en el Partido Liberal tras las elecciones generales de 2025.
En reiteradas ocasiones, Contreras se ha desligado de decisiones relacionadas con el escrutinio de votos en el Consejo Nacional Electoral (CNE), responsabilizando al excandidato presidencial Salvador Nasralla y a la diputada electa Iroshka Elvir por la conducción de la estrategia electoral.
También ha criticado los llamados a movilizaciones callejeras promovidos por ambos, al considerar que no contaban con el respaldo oficial de la dirigencia liberal.
Estas declaraciones han generado reacciones dentro y fuera del partido, y algunos de sus detractores lo acusan de mantener una postura cercana al Partido Nacional.
Es una suplantación
Tras revisar las publicaciones recientes en las redes oficiales de LA PRENSA, no se encontró ningún contenido que coincidiera con el material viral que circula actualmente. Al comparar el diseño y formato, se detectó una saturación de texto y el uso de una tipografía distinta a la empleada por el medio, lo que contraviene el manual de estilo gráfico oficial.
Una búsqueda inversa en Google permitió localizar la publicación original de LA PRENSA, difundida el 30 de julio de 2025. El titular auténtico señala: "Roberto Contreras pide a Asfura y Nasralla formar alianza para sacar a Libre".
La encargada de redes sociales confirmó que el arte fue manipulado digitalmente y que no corresponde al contenido original.