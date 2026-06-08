Ni Tomás Zambrano aprobó ni Johana Bermúdez propuso cobrar mensualidades en la UNAH

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circulan publicaciones que aseguran que el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aprobó una supuesta moción presentada por la diputada nacionalista Johana Bermúdez para que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) cobre una mensualidad a sus estudiantes a partir del próximo período académico. Sin embargo, la información es falsa. No existe evidencia de que en el Congreso Nacional se haya presentado o aprobado una moción de esa naturaleza. Además, tanto Zambrano como Bermúdez desmintieron las publicaciones que difunden esa versión. Por su parte, autoridades de la UNAH rechazaron que se contemple modificar el esquema actual de matrícula o establecer pagos mensuales para los estudiantes. “Tomy Zambrano aprueba moción de Johana Bermúdez para que la UNAH cobre mensualidad a estudiantes”, afirma textualmente una publicación en Facebook que comenzó a difundirse el 6 de junio de 2026.

La desinformación surgió en un contexto marcado por las recientes protestas del sector educativo. El 5 de junio de 2026, el Gobierno y representantes del gremio alcanzaron acuerdos relacionados con el pago de aumentos salariales, aguinaldos y otras demandas planteadas desde abril, respaldados por un incremento al presupuesto nacional destinado a educación. Los acuerdos permitieron la reanudación de las clases y la suspensión de las protestas a nivel nacional, contribuyendo a la estabilidad del sistema educativo y a la continuidad del año lectivo. En medio de este escenario, comenzaron a circular en redes sociales publicaciones que sugieren que el Gobierno impulsa, a través del Congreso Nacional, medidas para que los estudiantes paguen montos elevados por cursar estudios en instituciones públicas. LA PRENSA Verifica ya desmintió contenidos similares que buscan generar confusión sobre el acceso a la educación pública. No obstante, la publicación que asegura que los estudiantes de la UNAH deberán pagar mensualidades carece de sustento. Tras la verificación realizada, se confirmó que no se presentó ni se aprobó ninguna moción en el Congreso Nacional orientada a establecer cobros mensuales en la máxima casa de estudios del país.

No hay moción

Un rastreo en medios de comunicación, así como en el internet no encontró evidencia de que se haya presentado o aprobado una moción en el Congreso Nacional para establecer el cobro de mensualidades a los estudiantes de la UNAH. Asimismo, una revisión del sitio web y de las redes sociales del Congreso Nacional ( 1 , 2 , 3 ), donde habitualmente se publican las iniciativas legislativas, mociones y proyectos de ley discutidos en las sesiones, no arrojó ningún registro de una propuesta presentada por la diputada Johana Bermúdez con las características que se atribuyen en las publicaciones virales. Consultada por LA PRENSA Verifica, la diputada Johana Bermúdez confirmó que no ha presentado ninguna moción relacionada con el cobro de mensualidades en la UNAH. De igual forma, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que la iniciativa nunca fue discutida en el pleno legislativo y, por tanto, tampoco fue aprobada.

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