Es falso que el aeropuerto Ramón Villeda Morales fue rebautizado como Nasry Asfura

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circulan publicaciones que afirman que el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, ubicado en La Lima y que sirve a San Pedro Sula, fue supuestamente rebautizado como “Nasry Juan Asfura Zablah” por disposición del Gobierno. Las publicaciones están acompañadas por una imagen en la que se observa la fachada principal de la terminal aérea con el nombre del presidente Nasry Asfura. Sin embargo, la afirmación es falsa. No existe evidencia de que el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo o la empresa encargada de la administración aeroportuaria hayan promovido un cambio de nombre del aeropuerto. Además, se confirmó que la imagen difundida fue manipulada digitalmente para hacer creer que la terminal aérea pasó a llevar el nombre del actual mandatario. “Gobierno del Partido Nacional modifica el antes llamado aeropuerto Ramón Villeda Morales, ahora llamado Nasry Juan Asfura Zablah”, dice textualmente una publicación en Facebook compartida decenas de veces desde el 17 de junio.

El Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, también conocido como La Mesa, fue inaugurado oficialmente en la década de 1960 y es una de las principales terminales aéreas de Honduras. Atiende principalmente a la ciudad de San Pedro Sula y está ubicado en el municipio de La Lima, departamento de Cortés. La terminal lleva el nombre del expresidente hondureño Ramón Villeda Morales, quien gobernó el país entre 1957 y 1963. La denominación fue establecida en reconocimiento a su legado histórico y político. Actualmente, la Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (EHISA), responsable de la administración de la terminal, proyecta invertir cerca de 1,000 millones de lempiras en una nueva etapa de modernización del aeropuerto. Las obras contemplan mejoras en la terminal de pasajeros, el área de carga y la pista de aterrizaje, informó LA PRENSA.

Sin evidencia

Búsquedas en la web y en medios de comunicación no encontraron información que respalde el supuesto cambio de nombre del Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales por el del actual presidente de Honduras, Nasry Asfura. Una revisión en el sitio web y en las cuentas oficiales de X , Facebook e Instagram del Congreso Nacional no encontró ninguna moción, iniciativa o proyecto de ley orientado a modificar el nombre de la terminal aérea. Además, Johana Bermúdez, diputada nacionalista, confirmó a LA PRENSA Verifica que desde el Congreso Nacional no se ha promovido ninguna propuesta para cambiar el nombre del Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales. Asimismo, una revisión en el sitio web de la Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (EHISA), entidad encargada de la administración, gestión y desarrollo de la terminal, tampoco encontró información relacionada con un eventual cambio de nombre del aeropuerto.

La imagen

Al realizar una búsqueda inversa en Google con la imagen que circula en redes sociales y que supuestamente muestra el nombre de Nasry Asfura en la fachada del aeropuerto, se encontró la misma fotografía publicada por LA PRENSA en una nota del 28 de diciembre de 2025. Sin embargo, en la imagen original se observa claramente el nombre Ramón Villeda Morales. Un análisis técnico realizado por LA PRENSA Verifica identificó múltiples elementos idénticos entre ambas imágenes, lo que permitió confirmar que se trata de la misma fotografía. Entre las coincidencias destacan las personas ubicadas en los mismos lugares, los vehículos estacionados en las mismas posiciones, el ángulo de la toma y las palmeras situadas al lado derecho de la imagen.