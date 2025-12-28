Aumenta en 30% la afluencia de pasajeros en el Villeda Morales

El movimiento de pasajeros en el aeropuerto Ramón Villeda Morales ha experimentado un crecimiento significativo durante la temporada navideña, impulsado por la llegadas de nuevas aerolíneas, el aumento de vuelos y frecuencias.
Así lo informó el Servicio Aeroportuario Nacional (SAN), destacando que diciembre es uno de los meses de mayor demanda aérea en Honduras, principalmente porque los pasajeros viajan para pasar Navidad y Año Nuevo con sus familias.
Las autoridades aeroportuarias también atribuyeron este repunte a la inversión que se realizó en la modernización de la terminal aérea.
Natalia Villars, representante del SAN, indicó que la afluencia de viajeros comenzó a incrementar en diciembre, aunque ya se registraba un repunte desde septiembre, tras la inauguración de la primera fase de la remodelación.
“Esto abrió la puerta a nuevas aerolíneas, más frecuencias aéreas y una mayor cantidad de pasajeros, lo que ha provocado un incremento del 30% en comparación con el año pasado”, afirmó.
Señaló que a inicios de mes recibían unos 5,000 pasajeros a diario, pero actualmente esta cifra ha incrementado a unos 7,000 viajeros por día, entre salidas y llegadas, reflejando el impacto directo de la temporada festiva.
Detalló que solo en las salas de espera se ha registrado el tránsito de unas 200,000 personas en diciembre, cifra que incluye a viajeros y acompañantes.
Mientras que para el 31 de diciembre, la proyección es cerrar el mes con alrededor de 250,000 personas movilizándose dentro de la terminal.
Aclaró que este aumento en las salas no solo responde al flujo de viajeros que salen del país, sino también al constante arribo de familias que reciben a sus parientes.
“Honduras siempre ha sido agradable con sus pasajeros, y cada llegada genera un movimiento importante que beneficia también al comercio”, dijo Villars.
Aunque las autoridades aeroportuarias no han brindado una proyección para el cierre anual, el Villeda Morales manejaba un promedio anual de 1.2 millones de pasajeros.
El secretario del SAN, Malcolm Stufkens, dijo en julio de este año, que con la remodelación y la incorporación de nuevas aerolíneas se esperaba superar los 1.3 millones de viajeros.