Aumenta en 30% la afluencia de pasajeros en el Villeda Morales

San Pedro Sula, Honduras.

El movimiento de pasajeros en el aeropuerto Ramón Villeda Morales ha experimentado un crecimiento significativo durante la temporada navideña, impulsado por la llegadas de nuevas aerolíneas, el aumento de vuelos y frecuencias.

Así lo informó el Servicio Aeroportuario Nacional (SAN), destacando que diciembre es uno de los meses de mayor demanda aérea en Honduras, principalmente porque los pasajeros viajan para pasar Navidad y Año Nuevo con sus familias.

Las autoridades aeroportuarias también atribuyeron este repunte a la inversión que se realizó en la modernización de la terminal aérea.

Natalia Villars, representante del SAN, indicó que la afluencia de viajeros comenzó a incrementar en diciembre, aunque ya se registraba un repunte desde septiembre, tras la inauguración de la primera fase de la remodelación.