Es falsa la encuesta de Nexa Poll que da ventaja a Nasry Asfura

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

La Prensa Verifica comprobó que se trata de una encuestadora falsa que utiliza el logo de una empresa de empleo en Colombia

  • 30 de noviembre de 2025 a las 23:33 -
  • Paola Ávila
Nasry Asfura es el candidato presidencial por el Partido Nacional de Honduras.

 Imagen: Redes sociales

San Pedro Sula, Honduras
En redes sociales circula una presunta encuesta atribuida a la firma Nexa Poll, que coloca a Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, como favorito sobre el resto de aspirantes.

Sin embargo, el sondeo es falso. No hay registro oficial de una encuestadora con ese nombre, y el logotipo que aparece en la imagen corresponde en realidad a una agencia de empleo con sede en Colombia.

“Con @papialaorden Honduras estará bien!”, dice textualmente la descripción de la publicación de Facebook, compartida el 30 de noviembre de 2025.

Captura de pantalla de facebook tomada el 30 de noviembre.

 (Imagen: Facebook)

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha iniciado el conteo oficial de votos en los centros de votación a nivel nacional.

La institución exhortó a los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), Custodios Informáticos Electorales (CIE) y a las Fuerzas Armadas de Honduras a facilitar la verificación del escrutinio por parte de la ciudadanía y de los observadores nacionales e internacionales.

No hay registro

Las pesquisas realizadas por La Prensa Verifica no hallaron registros de la supuesta encuestadora Nexa Poll, atribuida a un sondeo a boca de urna que circula en redes sociales y plataformas digitales.

Una búsqueda inversa del gráfico difundido permitió localizar la publicación en una página que se autodenomina medio de comunicación, llamada El Estatal de México. Este sitio no está verificado y suele publicar contenido exclusivamente local.

Imagen: Facebook

Imagen: Facebook

 (Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 30 de noviembre de 2025.)

Durante el rastreo se comprobó que el logo utilizado en la supuesta encuesta corresponde realmente a una agencia de empleo ubicada en Bogotá, Colombia.

La publicación original fue compartida en 2019 en la página de Facebook “Nexa BPO” que muestra un logo diferente, lo que sugiere que pudo haber sufrido un rediseño de imagen.

En conclusión, la encuesta que otorga ventaja a Nasry Asfura y es atribuida a Nexa Poll es falsa. La Prensa Verifica evidenció que no existe registro alguno de dicha encuestadora ni de sondeos con ese formato.

Nuestras clasificaciones
VERDADERO

Cuando las pruebas son fehacientes y confirman la información.

FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

La información que se aproxima a la exactitud.

SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

Paola Ávila
redaccion@laprensa.hn

Periodista de verificación de datos y enfocada en temas de alfabetización mediática. Licenciada en Periodismo por el Centro Universitario Tecnológico (Ceutec).

Ver más
